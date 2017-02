Algérie: Symposium "Sport Nutrition" - "Les compléments alimentaires non-contrôlés, un danger potentiel"

Alger — Consommer des compléments alimentaires non-contrôlés avec des substances interdites constitue un danger potentiel pour le sportif, a indiqué le professeur Xavier Bigard de l'Agence française de lutte contre le dopage, samedi à Alger à l'occasion du premier symposium "Sport Nutrition".

Organisé par Magpharm Laboratoires en collaboration avec l'Association sportive des médecins du Grand-Alger (ASMGA) et l'Association sportive Bouchaoui Athlétic Club (ASBAC), ce premier symposium vise principalement à instruire les médecins sur la prise en compte réelle de la diététique du sportif et des compléments alimentaires.

"Il existe un danger potentiel, c'est celui de consommer des compléments alimentaires non-contrôlés voire contaminés avec des substances interdites, sans que cela ne soit spécifié sur l'étiquetage. Ce danger est important dès lors que ces compléments sont achetés sur internet et que le consommateur n'a aucune garantie sur la conformité du produit", a fait savoir le professeur Bigard lors de son intervention sur le dopage chez l'athlète.

Pour le professeur de l'Agence française de lutte contre le dopage, "des substances interdites peuvent être retrouvées dans des compléments alimentaires sous d'autres appellations."

"Que peut-on penser des compléments alimentaires comportant des extraits de plantes, à l'image de l'huile de géranium ? Ce qui importe c'est le contenu biochimique réel de ces extraits de plantes et non pas l'identification de la plante en elle-même. D'autres substances, non interdites, peuvent avoir des effets secondaires de nature cardiovasculaire", a-t-il précisé.

A cet égard, l'intervenant a appelé à mettre des dispositifs de contrôle et de certification des produits alimentaires, mais cela reste "compliqué et peu évident."

"L'athlète doit consommer des compléments alimentaires fabriqués selon des normes de qualité et disposant de labels certifiant l'absence de substances interdites. Il doit toujours être conseillé et accompagné par des spécialistes du domaine", a conclu Xavier Bigard.

Plusieurs autres thèmes seront abordés durant ce rendez-vous, entre autres la nutrition et récupération du sportif, le devenir de la santé du sportif compétiteur, le sport et le stress, la diététique du sportif et les compléments alimentaires.

Au terme de ce symposium, des supports électroniques seront remis aux participants afin de leur permettre de revisiter au quotidien les enseignements reçus et les mettre en pratique dans le cadre de leurs activités.