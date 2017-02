Algérie: FABB - Ali Slimani de retour aux commandes 20 ans après

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

Slimani (60 ans), sociologue de formation et président du mythique club de la Mitidja, le WA Boufarik de 1981 à 2000, succède à Rabah Bouarifi, qui a été déclaré inéligible pour un nouveau mandat par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Les membres de l'AG m'avaient déjà sollicité en 2013 pour me présenter aux élections. A l'époque, j'avais d'autres priorités. C'est un grand défi qui nous attend maintenant pour redorer le blason du basket algérien et remettre sur pied notre discipline", a déclaré Slimani à l'APS.

