Algérie: Ligue 1 Mobilis/MC Alger - Le champion d'hiver en perte de vitesse

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

"On doit continuer à travailler et essayer de trouver les solutions afin qu'on puisse atteindre nos objectifs", a encore déclaré Mouassa à l'issue de la défaite face à l'ESS. Une défaite (en supériorité numérique) qui risque de plonger ses protégés dans le doute avant quelques jours du big derby algérois contre l'USMA, jeudi au stade 5-juillet pour le compte de la 22e journée.

Certes, le MCA, qui est également en course en Coupe d'Algérie et en Coupe de la Confédération africaine, dispose de deux matchs en moins qui pourraient le relancer, mais au vu de ses dernières prestations, il lui sera très difficile de conquérir le titre qui le fuit depuis 2010.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.