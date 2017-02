Algérie: Ligue 1 Mobilis/CS Constantine - Retour à la case départ

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

"Face à l'USMBA, j'ai perdu encore deux joueurs pour blessure (Benayada et Manucho, ndlr). J'étais dans l'obligation de faire entrer un espoir en deuxième période et qui, par manque d'expérience, a marqué contre son camp, offrant la victoire aux locaux", a encore regretté l'ex-driver de l'ES Sétif, dont l'équipe a raté un penalty en première mi-temps qualifié par Amrani de "tournant du match" car il aurait pu donner l'avantage à son équipe.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette conjoncture difficile que traverse le CSC coïncide avec une cascade de défections dans les rangs des "Sanafir" en raison de blessures et suspensions, rendant encore plus ardue la mission d'Amrani, engagé par le vieux club constantinois pour lui éviter la relégation.

La mission des gars de Cirta sera très compliquée pour assurer leur maintien surtout qu'ils sont les rares à avoir disputé 21 matchs jusque-là. La majorité des autres formations, y compris celles concernées par la course au maintien, disposent d'entre un et deux matchs en retard.

