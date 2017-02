Maroc: Le Polisario saisit Guterres suite aux provocations délibérées du Maroc à Al Guergarat

Elle met en péril la perspective d'une solution pacifique au conflit du Sahara occidental et pourrait conduire à une reprise des hostilités avec des implications régionales plus larges, avait averti l'ONU.

La partie sahraouie a mis en garde contre "les provocations délibérées et planifiées du Maroc" dans cette zone sensible, situé à la frontière avec la Mauritanie.

New York — Le Front Polisario a fait part vendredi au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des risques découlant du blocage du processus de paix et de la situation tendue qui prévaut dans la zone tampon d'El Guergarat.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.