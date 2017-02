Algérie: Tizi Ouzou - Un circuit cycliste à la mémoire de Mouloud Mammeri

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

Les festivités se poursuivront jusqu'au 28 du mois en cours avec des récitals poétiques, des projections de films, des représentations du théâtre et des concours au niveau de chef-lieu de la wilaya, mais aussi les bibliothèques et centres culturels de plusieurs localités, a-t-on appris auprès de la direction de la culture.

Pour dimanche, une table ronde consacrée à l'apport de Mouloud Mammeri à la connaissance de l'Amazighité aura lieu au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique et sera animée par les universitaire Bettouche Aïni, Aït Challal Salah, Achi Nacéra, Namane Aziz, Malika Boukhelou, Sara Slimani Inegrachen Tidmimt Nadia et Akli Karim.

Le programme élaboré en la circonstance avec le haut-commissariat à l'amazighité, la direction de l'éducation de Tizi Ouzou et d'Ath Yenni et l'association Talwit de la même localité et celle des enseignants de Tamazight, n'est qu'une manière de "s'incliner à la mémoire d'un homme aux multiples facettes qui a œuvré tout au long de son parcours pour l'amazighité et par conséquent pour l'algérianité", a-t-elle affirmé.

Tizi Ouzou — La célébration du 28ème anniversaire de la disparition de l'écrivain, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri et le centenaire de sa naissance a débuté samedi avec un circuit cycliste organisé à sa mémoire par la direction de la culture.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.