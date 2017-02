Algérie: El-Oued - 40 exposants au salon national du bâtiment

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

Mis sur pied par la chambre d'industrie et de commerce "CIC-Souf", en coordination avec la société "Souf -expositions", le salon prévoit également des modèles et échantillons de matières premières de construction, des outils et équipements d'entreprises de réalisation utilisés dans la construction et les travaux publics.

A caractère économique, cet espace regroupe également des organismes administratifs, des entreprises publiques chargées de suivi et de l'accompagnement des travaux, dont celles administrative et de contrôle technique de construction.

Les représentants de sociétés nationales en Algérie, des entreprises économiques à l'instar des sociétés d'assurance et de réassurance, des institutions bancaires, ont mis à profit ce salon pour présenter des exposés riches en informations sur les mécanismes de soutien des promoteurs désirant investir dans le domaine de la construction et des travaux publics, ont-ils expliqué.

Des stands dédiés aux entreprises de réalisation, de construction, travaux publics et d'électricité bâtiment, ainsi que d'autres pour les producteurs et importateurs des matériaux de construction, ont été mis sur pied lors de cette manifestation qui devra s'étalera au 28 février en cours.

Cette manifestation, qui a pour cadre la salle omnisports de la commune de Robbah, wilaya d'El-Oued, constitue un espace spécialisé pour les opérateurs économiques pour exprimer leurs besoins et soulever leurs préoccupations concernant le marché de l'investissement en matière de bâtiment et travaux publics, ont indiqué les organisateurs.

