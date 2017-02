Algérie: Ligue 1/ES Sétif - 13 points en 5 matchs, retour gagnant de Madoui

Les boutiques de médecine alternative, phytothérapie et aromathérapie à In-Salah (750 km… Plus »

Néanmoins, au sein de l'équipe, l'on refuse de s'enflammer, préférant plutôt garder les pieds sur terre. "Certes, nous sommes bien lancés dans la course au titre après cette victoire contre un concurrent direct, mais le chemin est encore long. Cela dit, il faudra profiter de cette dynamique pour réaliser d'autres bons résultats et préserver ainsi notre place de leaders", a prévenu le capitaine d'équipe, Abdelmoumen Djabou, à l'issue du match face au MCA remporté en infériorité numérique.

Le technicien, qui avait offert à l'ESS la Ligue des champions d'Afrique en 2014, sort ainsi et d'emblée ses griffes. Il est même bien parti pour mener son équipe vers un huitième sacre en championnat, synonyme d'un retour rapide à la Ligue des champions de laquelle elle a été éliminée, lors de la précédente édition, d'une manière cruelle. Les Sétifiens ont été en effet disqualifiés de la compétition après leur premier match en phase de poules suite aux incidents ayant émaillé la réception de Sundowns (Afrique du Sud), futur champion de la compétition.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.