Algérie: Législatives - Rencontre dimanche entre l'ARAV, la HIISE et les responsables de l'audiovisuel public et privé

Alger — L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), en collaboration avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), organiseront demain dimanche "une rencontre d'échange et de sensibilisation" autour des prochaines élections législatives avec les responsables de l'audiovisuel public et des cinq chaînes privées "accréditées légalement".

L'ARAV et la HIISE "espèrent par cette rencontre contribuer à clarifier le rôle de chacune des institutions, et offrir leur aide de facilitation dans le travail des organes d'information audiovisuels", précise samedi un communiqué de l'Autorité.

D'une manière générale, l'ARAV "est consciente de l'ampleur des missions que la loi lui confère, mais pour la première fois des devoirs s'imposent à elle face à un événement important dans la vie nationale de notre pays, en l'occurrence les prochaines élections législatives qui exigeront de tous les médias audiovisuels autorisés une couverture honnête et équitable", souligne l'ARAV.

L'ARAV a relevé que ces élections s'inscrivent dans un "contexte nouveau" marqué par la mise en oeuvre de nouvelles dispositions issues de la révision de la Constitution en 2016, l'installation de la HIISE et l'adoption d'un dispositif législatif et réglementaire de régulation du champ audiovisuel.

L'ARAV "œuvrera, dans la mesure des moyens qui sont les siens, à l'application et au respect des décisions de la HIISE en matière de répartition du temps d'antenne", ajoute le communiqué, soulignant qu'elle "usera de son autorité pour faire valoir auprès des médias audiovisuels publics et privés autorisés, le respect des principes d'équité et d'équilibre entre tous les candidats durant toute la période des élections."

L'Autorité "est convaincue de trouver auprès des dits médias l'écoute et la compréhension nécessaires au respect du droit, de l'éthique et de la déontologie, ainsi que leur disponibilité active en faveur de la promotion de la culture démocratique et citoyenne, de la garantie de la transparence et de l'objectivité dans l'exercice de leur mission d'information et de communication", ajoute la même source.

L'Autorité de régulation se dit également "assurée" du succès de ce "grand rendez-vous" pour peu qu'elle dispose de "moyens nécessaires en vue de faire respecter les principes d'équité, d'impartialité et d'accès équitable aux médias audiovisuels autorisés", lors de la couverture médiatique des prochaines élections législatives, prévues le 4 mai 2017.

L'ARAV a en outre rappelé les différents acteurs du champ audiovisuel autorisés, les règles de conduite qui s'imposent au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, afin de "garantir leur stricte application ainsi que les procédures relatives des plaintes et contentieux".