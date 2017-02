Algérie: Arrestation de 107 individus impliqués dans des réseaux criminels à travers plusieurs wilayas

Alger — Cent sept (107) individus ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté nationale dans les wilayas d'Alger, Constantine et Batna pour détention de drogue, port d'armes blanches et exploitation de parkings sauvages, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces interventions ont donné lieu à la saisie de 23 armes blanches ainsi que 536 comprimés psychotropes, 72249 grammes de drogues et 5,79 de cocaïne outre un montant de 587000DA, précise la même source.

A Constantine, la police a démantelé une bande criminelle de 12 individus accusés d'appartenance à un réseau national de trafic de véhicules volés et d'agressions contre des citoyens sous la menace et l'usage d'armes blanches.

Deux véhicules volés ont ainsi été récupérés.

23 affaires criminelles traitées et 65 mis en cause arrêtés en janvier

Vingt-trois (23) affaires criminelles ont été traitées et 65 individus arrêtés en janvier par les brigades criminelles de la Sûreté nationale pour homicide volontaire et coups et blessures volontaires entraînant la mort, a indiqué samedi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les brigades criminelles des forces de police, appuyées par les experts de la police scientifique et technique du secteur territorialement compétent de la Sûreté nationale, ont traité 23 affaires criminelles impliquant l'usage d'armes blanches et arrêté 65 individus pour homicide volontaire et coups et blessures volontaires entraînant la mort, précise le communiqué, soulignant que "100% des affaires d'homicide volontaire enregistrées en janvier 2017 ont été élucidées".

S'agissant des homicides volontaires, les services compétents ont traité et élucidé 15 affaires qui se sont soldées par l'arrestation de 47 individus, a fait savoir la même source.

Huit (8) affaires de coups et blessures volontaires entraînant la mort ont également été traitées, aboutissant à l'arrestation de 18 individus qui ont été déférés à la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la DGSN mobilise tous ses moyens techniques de pointe pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, a souligné la même source, ajoutant que les forces de police demeuraient présentes dans les lieux publics et les agglomérations pour contrecarrer toute tentative criminelle.

La DGSN a rappelé que son numéro vert (1548) et le numéro de la police secours (17) restaient à la disposition des citoyens 24H24.