Seychelles: 12 ressortissants français sauvés dans les eaux des Seychelles après que leur navire se soit échoué

Crystal Esprit fait partie de la société mondiale de l'hôtellerie et des loisirs - Genting Hong Kong (GHK) qui a acquis Crystal Cruises et a été lancée en décembre 2015, car la marque a étendu sa flotte de deux navires de croisière de luxe au yachting.

Crystal Esprit est parti pour Aride, l'île granitique la plus au nord des Seychelles, un archipel dans l'océan Indien occidental, samedi comme prévu. Les passagers sauvés du catamaran ont été transférés à Praslin, la deuxième île la plus peuplée de l'archipel.

L'équipage de Crystal Esprit et la garde côtière des Seychelles a opéré dans l'obscurité et sous des fortes pluies, mais a été en mesure de mener l'opération de sauvetage.

Trois enfants et neuf adultes se trouvaient à bord du catamaran, qui, selon le quotidien Travel Daily, a été arraché de sa bouée d'amarrage et s'est échoué près du rivage. La région connaît un temps extrêmement mauvais qui a causé des dommages excessifs au catamaran, que ceux à bord ont dû abandonner.

