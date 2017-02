Seychelles: Général français - La sécurité maritime, le trafic de drogue, des préoccupations majeures pour les Seychelles, La Réunion

Le président des Seychelles Danny Faure quitte le pays aujourd'hui pour se rendre au Sri Lanka et aux… Plus »

Au sujet de la relation militaire bilatérale entre les Seychelles et les français, Reignier a indiqué qu'il s'agit d'une relation exceptionnelle et optimale, dans le cadre de laquelle l'armée française forme environ 200 officiers militaires seychellois chaque année. Cela se fait localement ou à la Réunion.

Il a été souligné lors de la visite que le plus grand défi auquel les deux parties sont confrontées est de trouver et d'intervenir rapidement pour intercepter les trafiquants de drogue.

Victoria, Seychelles — Le Général Franck Reignier a indiqué qu'il n'y avait pas de litige juridique entre la France et les Seychelles La sécurité maritime des Zones Economiques Exclusives entre les Seychelles et la Réunion, un département français de l'Océan Indien, est un sujet d'intérêt commun pour les deux pays, a déclaré un officier militaire français.

Copyright © 2017 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.