Somalie: Prolongation de la mission de la Bundeswehr en Somalie

communiqué de presse

Berlin — BERLIN, 23 February 2017 / PRN Africa / -- Le gouvernement fédéral a décidé que la Bundeswehr continuera de former et conseiller des soldats somaliens dans le cadre de la mission de formation militaire de l'UE en Somalie (EUTM Somalia), sous réserve de l'approbation du Bundestag.

Le mandat de la Bundeswehr pour son opération en Somalie devrait être prolongé jusqu'au 31 mars 2017. Une vingtaine de soldats allemands poursuivront ainsi leur mission de formation sur le terrain.

La Corne de l'Afrique fait partie d'une vaste zone de conflits politiques, ethniques et religieux qui s'étend de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale en passant par le Sahel, le Proche et le Moyen-Orient. L'instabilité qui en découle représente également une menace pour la sécurité et les intérêts de l'Europe.

La Somalie a besoin de l'aide internationale

La situation en Somalie a évolué favorablement ces dernières années. Des progrès notables ont été enregistrés sur le plan politique mais aussi structurel, comme l'a montré récemment le bon déroulement de l'élection présidentielle. La chancelière Angela Merkel n'a pas manqué d'adresser ses félicitations au nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit « Farmajo » :

« L'Allemagne et l'Union européenne sont disposées à continuer de soutenir la Somalie dans cette voie. Je vous souhaite beaucoup de courage, de confiance et de succès dans l'exercice de votre mission. »

Cette évolution positive ne va toutefois pas sans difficulté. La stabilisation de la Somalie est une tâche de longue haleine et il faut s'attendre à ce que le pays reste, pendant un certain temps encore, fragile et dépendant du soutien de la communauté internationale.

Objectifs de la mission de formation militaire

Le mandat de l'Union européenne repose sur trois piliers : la formation, l'encadrement et le conseil stratégique. Quelque 5 400 soldats somaliens ont été formés depuis le début de la mission, dont 1 500 depuis 2014 à Mogadiscio.

Cette mission a été mise en œuvre suite aux demandes du gouvernement somalien en date du 27 novembre 2012 et du 11 janvier 2013 et sur la base des décisions de l'UE en relation avec les résolutions de l'ONU n° 1872 (2009), n° 2158 (2014) et n° 2297 (2016).

Réorientation de la mission EUTM Somalia

Prolongée en décembre 2016 par l'UE jusqu'au 31 décembre 2018, soit pour deux années supplémentaires, la mission de formation militaire en Somalie a été réorientée afin de contribuer plus efficacement à la constitution de capacités dans le secteur de la défense. Au cours des deux prochaines années, l'accent sera ainsi mis sur les infrastructures d'entraînement, l'approvisionnement en équipement ainsi que la participation des soldats somaliens.

Le principal changement porte sur le passage d'une formation individuelle par stage à l'instruction d'unités transclaniques fermées. Parallèlement, les prestations de conseil au commandement de l'armée et au ministère de la défense ont été élargies.

Soutenir le développement du pays

En aidant la Somalie, l'Allemagne s'inscrit dans une démarche globale. Le maintien de son engagement au sein de la mission EUTM Somalia vient en effet compléter sa participation à la mission civile EUCAP Nestor et à l'opération Atalante de lutte contre la piraterie.

Depuis 2016, l'Allemagne engage en outre jusqu'à cinq policiers dans la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) destinée à soutenir la formation d'une structure fédérale dans le pays.

De portée structurelle et déployée à long terme, la politique de développement allemande apporte elle aussi une contribution essentielle à la stabilisation, à la pacification et au développement du pays. Quelque 107,6 millions d'euros sont actuellement mobilisés par l'État allemand pour des projets d'amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de la prise en charge médicale, ainsi que pour agir sur les causes de l'exode de la population et faciliter la réintégration des réfugiés.

Le nord de l'Afrique frappé par la sécheresse

La Somalie, de même que de nombreux autres pays du nord de l'Afrique, étant actuellement confrontée à une forte sécheresse, le ministère fédéral des Affaires étrangères a immédiatement débloqué 16,5 millions d'euros d'aide humanitaire pour la Corne de l'Afrique.

Il importe d'assurer la sécurité alimentaire des populations des pays touchés. Les sommes allouées seront donc affectées en priorité à l'approvisionnement en nourriture et en eau potable ainsi qu'à la coordination des mesures humanitaires en Éthiopie, au Kenya et en Somalie.

SOURCE Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA), Allemagne