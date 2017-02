Angola: Les députés veulent un traitement égal pour toutes les Eglises

Le match entre Petro de Luanda et l'Interclube, qui a lieu samedi au stade "11 de Novembro", est considéré… Plus »

Intervenant dans le débat proposé par le Groupe Parlementaire du MPLA, le député Liberty Chiaka du parti politique l'UNITA a plaidé pour que les églises soient transformées en institutions d'utilité publique en vue de bénéficier également des appuis de l'Exécutif. Il a souligné que dans un Etat laïc, il ne doit pas avoir de préférence pour une église au détriment d'une autre, ayant suggéré une grande réflexion sur la défense du droit de culte prévu dans la Constitution. Le président du Groupe Parlementaire du PRS, Benedito Daniel, a quant à lui, considéré le débat de grande importance et a suggéré son élargissement à toute la société. A son avis, les autorités doivent prendre en compte le fait que toutes les religions ont leur fondement philosophique, leur foi et leurs enseignements qu'elle doivent respecter. À son tour, le député Boaventura Cardoso (MPLA) a déploré la "manipulation" des fidèles de la part de certains leaders religieux, "galvanisés" par la pensée de prospérité.

Luanda — L'égalité de traitement des confessions religieuses de la part de l'Etat, la surveillance préventive et la non utilisation de lieux de culte pour des fins partisanes, sont les principales recommandations issues vendredi du débat mensuel du Parlement sur la "Laïcité de l'Etat, la Liberté Religieuse et le Respect de la Loi et des Droits Fondamentaux en Angola".

