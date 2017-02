Angola: Moxico/Forces Armées - Vers la création des fanfares dans les unités militaires

Le match entre Petro de Luanda et l'Interclube, qui a lieu samedi au stade "11 de Novembro", est considéré… Plus »

Il a expliqué que dans l'optique militaire, une fanfare est une unité militaire à caractère musical qui doit faire partie de la garde d'honneur et être utilisée dans les cérémonies militaires, défilés gouvernementaux, sportifs et de masses, ainsi que animer les fêtes militaires.

L'intention a été manifestée à la clôture de la première formation de 150 militaires des groupes de musique des trois branches des FAA (Armée, Marine de Guerre et Force Arienne), tenue à Luena durant huit mois, dans le cadre du processus de réédification et modernisation des FAA.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.