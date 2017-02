Angola: Bie - MPLA valorisera le mérite et la compétence

Le match entre Petro de Luanda et l'Interclube, qui a lieu samedi au stade "11 de Novembro", est considéré… Plus »

D'autre part, il s'est dit contre l'inertie et a critiqué les citoyens formés qui s'accommodent pour avoir des salaires garantis, et a déclaré qu'il ne sera pas un «sacrilège» si un mécanicien, dévoué et compétent soit mieux payé qu'un ingénieur paresseux et endormi.

Le vice-président du MPLA a promis qu'il allait travailler avec tous les citoyens en investissant dans leur éducation et leur formation afin qu'ils puissent être en mesure de faire face aux défis de la reconstruction et du développement du pays.

Parlant à des milliers de militants du MPLA lors d'un meeting tenu à Bié, João Lourenço a appelé à un investissement sérieux dans l'éducation et la formation professionnelle des Angolais, en particulier des jeunes, visant à acquérir des compétences et à s'engager de façon responsable dans leurs fonctions.

Kuito — Le candidat du MPLA à l'élection présidentielle de 2017, João Lourenço a plaidé samedi dans la ville de Kuito (Bié), pour une société qui reconnaît le mérite et encourage la compétence, dans le but de promouvoir le développement socio-économique du pays.

