Congo-Brazzaville: Lékoumou - Jean Michel Sangha apprécie l'évolution des travaux de reconstruction des maisons détruites par des intempéries

Le nouveau préfet du département de la Lékoumou, qui a visité le 21 ces chantiers mis en œuvre par le gouvernement, a appelé les populations du district de Mayéyé à mettre à la disposition du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité des briques pour la reconstruction des maisons détruites lors des intempéries du 25 décembre 2016

Accompagné d'une délégation du ministère en charge de l'action humanitaire conduite par le conseiller technique, Florent Niama, Jean Michel Sangha s'est rendu dans les villages de Makanda, Lillendé, Indzieri et Dziembo pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de ces maisons jugé acceptable, en dépit de quelques difficultés dues au ravitaillement en briques. Actuellement, une dizaine de maisons sont tôlées, vingt sept ont atteint le niveau de chaînage et trois à l'étape de la fondation. Au cours de cette visite de terrain, le préfet a prodigué quelques conseils aux bénéficiaires et aux ouvriers pour l'entretien et la bonne gestion du matériel.

Lors d'une rencontre avec les populations et les chefs des villages environnants, Jean Michel Sangha a salué les efforts consentis par le gouvernement quant à la reconstruction de ces maisons détruites. « C'est une chance extraordinaire pour Mayéyé. Beaucoup d'autres localités attendent encore. Vous qui avez eu cette chance, faites de sorte que les choses aillent de l'avant pour nous permettre de finir les travaux dans les délais. Nos parents ont besoin de leur maison dans un mois et non plus », a-t-il avancé en présence des directeurs départementaux de la construction et de l'habitat, de la reforme foncière ; de l'action humanitaire et de la sécurité du territoire ainsi que du sous-préfet de Mayéyé.

S'agissant de la question du ravitaillement des chantiers en briques, le préfet a invité les populations et surtout les jeunes du district de Mayéyé à mettre des fours à la disposition du ministère pour faire avancer les travaux. « Dès ce soir, vous devez donner des briques, on va les acheter. Si tel n'est pas le cas, je vais ordonner à la police de réquisitionner toutes les briques au nom de l'Etat », a-t-il prévenu.

Outre les maisons, il sera également question de construire des toilettes, cat il n'y en a presque pas dans tous les villages. Il serait aussi mieux de planter des arbres en guise de brise-vent, sinon l'investissement sera nul. S'adressant directement aux jeunes, Jean Michel Sangha a déclaré que ces maisons sont l'héritage de la jeunesse de Mayéyé. « Il faut leur faire comprendre qu'ils doivent se mettre debout pour aider les ouvriers. La jeunesse doit mouiller le maillot. C'est leur héritage ». Le préfet a, enfin, fait comprendre aux populations que d'autres projets pourront être négociés afin de transformer ces localités en villages modernes. Mais il faut que la paix continue de régner à Mayéyé. C'est ainsi qu'il les exhortés à la culture de la paix et au vivre ensemble, des notions chères au gouvernement et au Président de la République.

Les travaux bihongo se poursuivent normalement

Mettant à profit leur séjour dans cette partie du pays, la délégation du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, s'est rendue du 15 au 20 février à Nyanga, dans le département du Niari, le but étant de faire le suivi des chantiers de reconstruction des maisons à Bihongo. Le constat est presque le même que dans la Lékoumou : les résultats sont satisfaisants en dépit des difficultés de ravitaillement en briques et en sable. « Des quarante chantiers lancés, une dizaine de maisons sont déjà tôlées, une vingtaine bientôt au niveau du chaînage et une dizaine à celui de la fondation. Un grand business s'est développé dans les villages environnants. Les populations recyclent les briques des vielles cases. Un appel a été lancé auprès des bénéficiaires pour qu'ils redoublent d'efforts pour l'avancement des chantiers », commente le communiqué de presse du ministère.