Le directeur exécutif de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi), le Dr Seth Berkeley, qui a séjourné en République du Congo du 22 au 24 février, a fait cette déclaration au sortir de son entretien avec le Premier ministre, Clément Mouamba

« Les règles de Gavi sont très stricts, chaque pays qui est à un revenu par habitant inférieur à 1500 dollars, est éligible à l'appui de Gavi mais le Congo est au-delà des 1500 dollars ; il n'est donc plus éligible à l'appui de Gavi », a annoncé le Dr Seth Berkeley qui a eu auparavant une séance de travail avec les partenaires ainsi que le ministère de la Santé et de la population.

Il a, par ailleurs, rappelé que Gavi travaillait en partenariat avec la République du Congo depuis 14 ans. Pendant cette période le pays a cofinancé l'achat des vaccins dont une bonne partie était subventionnée par Gavi. Ce qui a permis, d'après le directeur exécutif de cette institution, de vacciner beaucoup d'enfants au Congo et de les protéger des maladies destructrices dès la petite enfance. « Maintenant le Congo a acquis une bonne expérience en la matière, et l'on est arrivé au terme des accords qui ont été signés avec l'appui que devait apporter Gavi. Le pays est arrivé au point d'être en mesure d'acheter les vaccins nécessaires à ces populations », a conclu Seth Berkeley qui était à la tête d'une mission de haut niveau.

Rappelons qu'avant de s'entretenir avec le Premier ministre, chef du gouvernement, cette délégation dans laquelle faisaient partie la directrice régionale de l'OMS Afrique et la directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a échangé avec la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo. « C'est pour un signal fort et positif que toutes ces personnalités se sont déplacées pour venir au Congo faire un plaidoyer avec nous en vue de la vaccination des Congolais. Le Congo est un pays qui avait atteint les indicateurs importants et encourageants au sujet de la vaccination. Nous sommes parmi les meilleurs pays en Afrique. Ce sont donc ces standards que nous voulons maintenir et améliorer », soulignait Jacqueline Lydia Mikolo après l'audience.

Elle s'inquiétait par la même occasion de la capacité du Congo de pouvoir prendre lui-même la totalité de la charge au moment où la situation économique internationale s'est dégradée. « Nous nous sommes rencontrés à nouveau en discussion avec nos partenaires pour dire que le Congo aujourd'hui ne pourra supporter à 100% la charge des vaccins sans accompagnement. L'Alliance Gavi est venue nous écouter, discuter avec nous ainsi que les partenaires pour trouver des solutions à mettre en place afin de maintenir le niveau du Congo et améliorer la vaccination de la population congolaise », concluait-elle.