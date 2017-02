Congo-Brazzaville: Des bourses d'études octroyées à deux meilleurs élèves

L'Union mondiale des collèges (UWC) a octroyé, le 25 février, deux bourses d'études aux meilleurs élèves du test de sélection d'entrée aux Collèges UWC au titre de l'année scolaire 2016-2017.

La sixième sélection des élèves à la bourse UWC a été organisée le 24 février, par le comité national de cette Union en vue de déceler les meilleurs élèves qui soigneront l'image du Congo à l'extérieur, ont expliqué les organisateurs.

Au total, quinze élèves dont cinq garçons et dix filles ont été présents à ce concours sur les vingt-trois inscrits sur la liste. A l'issue de ce test, l'élève Duclos Ngolo de l'établissement Mère Mfoulou en classe de terminale A et Triny Blanche Efanga du lycée technique en classe de première des sciences ont été déclarés admis.

Duclos Ngolo poursuivra ses études au Collège UWC Changshu en Chine. Tandis que Triny Blanche Efanga aux Etats-Unis au Collège UWC USA.

L'examen a porté sur les épreuves suivantes : l'anglais, le français et la culture générale. Ce concours a regroupé les meilleurs élèves de quinze établissements publics et privés selon le choix des responsables de ces établissements. Outre les établissements, le concours intéresse également les confessions religieuses ; les orphelinats et les familles souhaitant présenter leurs enfants.

Peu avant la remise des bourses ; le vice-président de l'UWC, Mangoueleh-Beoleh a rappelé le nombre des bénéficiaires de ces bourses ; les missions et la vocation de l'UWC. Selon lui, treize étudiants congolais ont été déjà bénéficiaires de différentes bourses dans les écoles du mouvement international UWC.

Ils ont été respectivement envoyés en Chine, Norvège, Italie ; aux Pays-Bas ; Etats-Unis et au Pays des Galles. « Ces élèves pour la plupart ont accédé avec succès aux grandes universités du monde, après l'obtention du Baccalauréat International, ce qui fait la fierté des parents et du Comité national en particulier, du Congo en général », a-t-il indiqué. Dans ces missions, poursuit-il, l'éducation est une force de l'UWC pour unir les peuples, les nations et les cultures, en vue de la paix et un avenir durable.