Congo-Brazzaville: Conseil municipal de Brazzaville - Le budget 2017 chiffré à 27.010.352.164 francs CFA

Les conseillers municipaux de la ville de Brazzaville ont adopté ce budget à l'issue de la 7ème session ordinaire et budgétaire qui s'est clôturée, le 24 février à Brazzaville, sous la présidence de Hugues Ngouélondélé.

Le budget 2017 estimé à 27.010.352.164 francs CFA est légèrement en baisse par rapport à celui de l'année 2016 qui s'élevait à 28.911.153.076 francs CFA.

En plénière, les conseillers locaux ont aussi adopté à un milliard cinq cent trente-six millions huit cent quarante-neuf mille (1.536.846.000) francs CFA, le programme d'investissement 2017 de la commune de Brazzaville contre un milliard neuf cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-un (1.955.093.181) en 2016.

Outre l'adoption du budget et du programme d'investissement 2017, l'assemblée locale a également adopté plusieurs délibérations. Il s'agit de la délibération fixant le taux des amendes consécutives au non port de la ceinture de sécurité par les chauffeurs, dans le périmètre urbain de Brazzaville ; celle fixant le taux des amendes consécutives à l'utilisation du téléphone au volant ainsi que celle fixant le taux des amendes liées à la surcharge des véhicules circulant dans le périmètre urbain de Brazzaville.

La délibération fixant le taux des amendes sanctionnant les transporteurs de sable et de pierre (caillasse moellon, gravier et autres) n'ayant pas bâché leurs véhicules a aussi été adoptée.

En rapport avec la dangerosité du bruit assourdissant, le conseil a accepté la modification des délibérations n°027/CB/CDM/BE/PS du 02 juin 2003 portant institution de la taxe sur les nuisances aéroportuaires et ferroviaires à Brazzaville; n°13/CB/CDM-BE/PS du 24 juin 2004 instituant la taxe d'occupation du domaine public par les camions, camionnettes et véhicules assimilés dans les marchés communaux et gares routières de Brazzaville pour la vente de denrées alimentaires; n°005-2012/MID/DB/CB/CDM/BE/PS du 23 mars 2012, fixant les taux de la taxe sur la publicité dans le périmètre de Brazzaville.

Au terme de cette 7ème session, le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, a invité les distingués conseillers à « l'application sans faille, de l'ensemble des délibérations antérieures d'essence financière et celle de la présente session qui, donnera plus de latitude à la commune, dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'investissement conçu pour améliorer les conditions de vie des citoyens ».

Il a toutefois évoqué aussi la vacance prolongée du poste de vice-président de l'assemblée locale avant d'attirer l'attention des conseillers sur la réapparition des sachets dans le périmètre urbain de Brazzaville.