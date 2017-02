Congo-Kinshasa: Assainissement urbain - Délogement des habitants à moins de 10 mètres de la rivière Kalamu

La dernière pluie diluvienne a révélé une fois encore la fragilité de la ville de Kinshasa. Plusieurs carrefours stratégiques étaient totalement sous les eaux. Au croisement entre le boulevard Triomphal et les Huileries, il s'est formé un barrage d'eau d'au moins 70 cm à 1 m (à certains endroits) qui a empêché les véhicules et les piétons de remonter en direction du rond-point Kipwanza à 8h du matin. À quelque 100 m du rond-point Victoire, la rivière Kalamu est sortie de son lit, inondant l'asphalte et les habitations proches. À Limete, au niveau de la première rue, les objets en plastique charriés par la rivière se sont déversés massivement dans les habitations. Avec l'état désastreux de la plupart des infrastructures de la voirie, les eaux stagnent un peu partout et rendent la circulation difficile à Kinshasa pendant une pluie torrentielle. Il se pose un grand problème de canalisation des eaux. Les avenues de quelques quartiers de la très marécageuse commune de Lingwala étaient complètement sous les eaux.

Un plan de délogement est en préparation pour permettre le démarrage des travaux d'envergure dans certaines zones riveraines de la ville de Kinshasa. L'on a appris qu'une opération de curage de la rivière Kalamu devrait être lancée prochainement à partir de Yolo-médical jusqu'au niveau du fleuve. Selon la Ville, cette intervention va déjà permettre de mettre fin aux inondations récurrentes dans ce quartier. La pollution des rivières est la principale cause des inondations spectaculaires et très souvent meurtrières en raison de la proximité des habitations anarchiques. Le deuxième volet des travaux va inclure forcément le délogement des familles qui ont construit à moins de dix mètres de la rivière. En effet, il s'agit de permettre l'élévation de la grande conduite d'eau de la Regideso construite le long de la rivière.

