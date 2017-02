Algérie: Vignette automobile - La période d'acquittement fixée du 1er au 31 mars 2017

Une fourchette de 500 à 3.000 DA est imposée sur les véhicules ayant plus de 10 ans d'âge, contre 1.000 à 4.000 DA pour ceux dont l'âge varie entre 6 et 10 ans et de 1.500 à 6.000 DA pour les 3 à 6 ans.

L'administration fiscale invite les automobilistes à ne pas attendre le dernier moment pour s'acquitter de cette obligation légale et éviter ainsi les chaînes d'attente et les désagréments qui en résultent.

A ce titre, et pour permettre aux automobilistes d'acquérir leurs vignettes durant les jours de repos, les recettes des impôts seront exceptionnellement ouvertes au public tous les samedis du mois de mars et également le samedi 1er avril, assure la même source.

