Algérie: Formation professionnelle - Introduire des spécialités adaptées aux spécificités des régions

Cette structure qui renferme aussi un amphithéâtre de 400 places, six (6) ateliers, une salle de sports et une autre de cours et un internat de 120 lits, sera livrée en mai prochain, selon les responsables du secteur de la formation professionnelle.

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessaire utilisation et gestion rationnelle des moyens humains et matériels existants y compris l'acquisition proportionnelle des équipements selon les filières ouvertes.

Rappelant les efforts menés pour la dotation de chaque daïra au moins d'un centre de formation, M. Mebarki a fait savoir que plus de 1.400 centres de formation sont implantés à travers le territoire national, avant d'ajouter que les plans du secteur s'assignent comme objectif l'encadrement, la formation et l'accompagnement des jeunes pour leur permettre de s'armer en capacités leur ouvrant des perspectives d'insertion dans la vie professionnelle.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.