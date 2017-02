Algérie: Ligue 2 Mobilis (22e j) - l'ASO Chlef s'éloigne de la zone rouge

Résultats complets et classement du championnat de Ligue 2 Mobilis, à l'issue de la 22e journée, disputée vendredi et samedi:

Le WAB, en revanche, recule dangereusement au classement général et se retrouve ex-aequo avec le premier club non relégable, le CRB Aïn Fekroun, ayant ramené de son côté un bon résultat nul de chez l'ASM Oran (1-1).

Un précieux succès, assuré par Melika (4') et Boutiba (54'), qui permet aux Chelifiens de s'éloigner temporairement de la zone rouge, avec trois longueurs d'avance sur le premier club non relégable, le CRB Aïn Fekroun, au moment où le CABBA reste scotché à la 6e place, avec 29 points.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.