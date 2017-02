Algérie: Les Maisons de l'artisanat contribuent à la commercialisation des produits artisanaux

Blida — Les Maisons de l'artisanat à travers le pays contribuent dans une large mesure à la promotion et à la commercialisation des produits artisanaux, a indiqué samedi à Blida la ministre déléguée chargée de l'Artisanat, Aicha Tagabou.

Les Maisons de l'artisanat "sont l'espace idoine pour la promotion des produits locaux" du terroir que les artisans trouvaient auparavant des difficultés à écouler, a souligné Mme. Tagabou dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya.

Le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat accorde une "importance suprême à la facilitation de la commercialisation des produits de l'artisanat local et ce, par l'encouragement des artisans à participer à différents salons artisanaux nationaux et internationaux, à l'instar du salon mondial prévu en mars prochain", tout mettant "à leur disposition les structures du secteur pour promouvoir leurs produits", a soutenu Mme Tagabou.

"Une stratégie spéciale a été mise en place pour encourager les artisans à diversifier leurs produits", a-t-elle assuré, citant, à ce propos, "la formation assurée aux artisans en matière de création et de gestion des entreprises", ajouté à cela "une formation technique en vue d'améliorer la qualité de leurs produits, afin de les rendre plus attractifs au double plan national et international".

Pour la ministre déléguée chargée de l'Artisanat son secteur a un "rôle capital et non secondaire, comme le considèrent certains, dans la création de l'emploi, d'une part, et dans la diversification des revenus de l'économie locale, d'autre part".

Mme Tagabou s'est félicitée, à cet effet, du "grand développement enregistré dans le secteur artisanal à Blida, comptant actuellement 9.750 artisans immatriculés, activant dans différentes branches artisanales, ayant contribué à la création de plus de 22.000 emplois, à l'échelle locale".

Le ministre déléguée a souligné la particularité de certaines spécialités artisanales propres à la wilaya de Blida, dont les gâteaux et habits traditionnels, et autres objets d'art qui ont enregistrés, a-t-elle dit, "une avancée notable grâce à l'introduction de certaines techniques modernes", dont elle a fait le constat lors de sa tournée, au niveau de différents stands de l'exposition tenue à la maison de l'artisanat d'Ouled Aich.

Durant cette visite à Blida, Aicha Tagabou a procédé à l'inauguration d'une surface commerciale pour la vente de mobilier et literie traditionnels biens d'un artisan de la wilaya, avant de visiter le musée du Moudjahid.

La ministre déléguée s'est également rendu à l'université Saâd Dahleb, pour la distribution des prix aux lauréats du 1er cross national universitaire sur route, organisé par cet établissement de l'enseignement supérieur.

A la fin de sa visite dans la wilaya, Mme. Tagabou s'est rendue au domicile du wali d'Illizi à Beni Merad, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa fille, enterrée hier vendredi au cimetière de celle localité.