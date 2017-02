Algérie: Le foncier industriel n'est plus une "entrave à l'investissement"

Ghardaia — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a affirmé samedi à Ghardaïa que le foncier industriel "n'est plus une entrave" à l'investissement en Algérie.

S'exprimant en marge d'une visite de travail dans la région, le ministre a indiqué qu'une superficie globale de plus de 8.000 ha a été mobilisée avec l'appui des walis pour l'investissement productif porteur de richesse à travers l'ensemble du territoire national.

"Des facilitations d'envergure qui ambitionnent d'assurer un environnement économique favorable à l'investissement productif et de garantir une croissance saine et pérenne dans le secteur industriel ont été mises en place", a ajouté M. Bouchouareb dans une déclaration à l'APS.

"Ces facilitations et autres mesures de soutien, mises en place par les pouvoirs publics visent, en premier lieu, à créer les conditions d'une croissance économique durable, où l'investissement privé joue un rôle de locomotive", a-t-il précisé.

"Ces mesures incitatives et d'accompagnement vont contribuer ainsi à la concrétisation des investissements productifs créateurs de richesses et d'emplois, et élevé notre pays parmi les pays émergents à l'horizon 2019", a estimé le ministre.

M. Bouchouareb s'est félicité de la reprise de l'investissement dans la wilaya de Ghardaïa, une région "industrieuse" qui ambitionne de devenir, a-t-il estimé, une plate-forme logistique industrielle et une porte pour les pays voisins subsahariens.

Un nouveau parc foncier de plus de deux cents (200) hectares dédiés aux activités industrielles de production a été mobilisé dans cette wilaya pour les investisseurs potentiels afin de créer leurs entreprises et de conforter à coup sûr son positionnement de pôle industriel à l'échelle national et international, a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'Industrie et des Mines a entamé sa visite de travail dans la wilaya par l'inspection les travaux de réalisation d'une zone industrielle d'une superficie de 80 ha au lieudit "Fouitis" (commune de Metlili) répartie en 170 lots avant de visiter la zone industrielle de Bounoura.

Il s'est entretenu avec les investisseurs regroupés dans l'association professionnelle des industriels de la vallée du M'Zab, avant de visiter une entreprise spécialisée dans la production des pipes destinés au secteur des énergies.

M. Bouchouareb a également donné le coup d'envoi pour la réalisation d'un parc industriel (100 ha) à Oued N'chou, avant d'inspecter les zones d'activités à Berriane (45 Km au nord du chef-lieu de la wilaya).

Ces réalisations ont été effectuées sur la base d'une consultation étroite avec le comité de wilaya de l'investissement, avant d'être concrétisées dans le respect de toutes les références en matière de protection de l'environnement, selon les responsables de l'agence nationale d'intermédiaire et de régulation foncière.

Ces zones devront offrir aux investisseurs locaux et régionaux des possibilités prometteuses d'investissement dans la région de Ghardaïa et créer par la même des opportunités d'emploi au profit des jeunes de la région, en particulier les diplômés spécialisés, a-t-on signalé.

Au terme de sa visite d'une journée dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre de l'industrie et des mines a tenu une séance de travail avec les opérateurs économiques et la société civile en présence des autorités de la wilaya.

Il a, à cette occasion, appelé à consolider l'attractivité de la région pour l'investissement rentable et durable en valorisant au mieux les atouts de la région, avant d'assurer que l'Algérie est sur la bonne voie en matière d'investissement.

Le tissu industriel de la wilaya de Ghardaïa est composé de près de 4.300 entreprises dont 3.800 micro-entreprises (moins de trois personnes) et 500 moyennes entreprises occupant une population de 18.000 travailleurs.

Cette wilaya dispose également de deux zones industrielles d'une superficie globale de 230 ha (Guerrara et Bounoura) qui ont connu une opération de réhabilitation et d'extension ainsi que huit autres totalisant 247 ha dont quatre ont bénéficié d'une opération de réhabilitation et d'extension pour mobiliser de nouvelles assiettes foncières.