Algérie: L'ONAT invité au Salon international du tourisme à Berlin en mars

Oran — l'Office national du tourisme (ONAT) est invité à prendre part au Salon international du tourisme de Berlin (Allemagne) prévu du 8 au 12 mars prochain, a-t-on appris samedi à Oran auprès de l'ONAT.

L'ONAT conduira à cette manifestation, classée au premier rang mondial, 10 agences touristiques publiques et privées, ainsi que deux artisans qui exposeront des produits d'artisanat traditionnel algérien, a indiqué le responsable de l'administration et des moyens à l'Office en marge du salon international du tourisme, des voyages et des équipements hôteliers "SIAHA 2017" qui sera clôturé samedi soir à Oran.

L'ONAT participera, dans le cadre du programme élaboré pour l'exercice 2017, à des manifestations touristiques internationales à Milan (Italie), Tunis et Paris (France) pour faire la promotion à la "destination Algérie", a ajouté Medjdoub Mourad.

L'Office a représenté l'Algérie au salon international du tourisme et des voyages à Madrid (Espagne) en janvier dernier, a rappelé le responsable, notant que la participation à cette manifestation a été forte permettant aux opérateurs algériens de rencontrer leurs homologues étrangers et vendre le produit algérien.

L'ONAT œuvre, à travers ces manifestations internationales, à faire connaître les atouts touristiques algériens (balnéaires, culturels, religieux, thermaux et sahariens), a indiqué la même source, ajoutant que le produit saharien est très prisé et les agences touristiques algériennes sont prêtes à répondre aux demandes surtout celles activant dans le Sud du pays et ayant une large expérience dans le domaine.

L'Office se fixe comme priorité la promotion du tourisme intérieur, à savoir celui destiné aux nationaux résidant à l'étranger, mais aussi du tourisme destiné aux étrangers en application des orientations du ministère de tutelle.

Le 8ème salon "SIAHA", ouvert jeudi par le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri, a vu la participation de 180 exposants algériens et étrangers.