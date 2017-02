Sénégal: Une Suissesse mise sur la culture pour venir en appui à des femmes sénégalaises

Dakar — L'artiste-musicienne suisse Danielle Neukom, engagée depuis plusieurs années dans des actions de développement aux côtés de femmes du Sénégal, vient de publier un recueil de poèmes et un livre de conte, caution littéraire d'une vision du monde centrée sur l'exigence de solidarité à laquelle elle répond par les actions de l'association dont elle est l'initiatrice

"Chercher le trésor" et "Une petite fille qui chantait", le recueil de poèmes et le livre de conte en question, offrent un condensé de la philosophie de vie de l'artiste, poète et peintre également, autant qu'elles devraient contribuer à pérenniser la structure lancée en 2007 par Elleinad (Danielle en verlan).

Dénommée "Association Elleinad Allö la Terre", cette structure compte quelque 16 démembrements à travers différents villages du Sénégal, de Ndaganiao d'où elle a démarré ses activités dans le département de Mbour en 2007, à Ouest-Foire, en passant par Nioro du Rip, Ndianda, Dionewar, Louga, Dahra, Ndiaffate.

Soit autant de localités ayant bénéficié de microcrédits à hauteur de 400.000 francs CFA par village, financement utilisé par les femmes locales pour des activités génératrices de revenus souvent dans un contextes de grande précarité.

Suivant la nouvelle orientation que Mme Neukm veut imprimer à son association, les membres des différentes antennes de l'"Association Elleinad Allö la Terre" sont désormais appelées à s'aquitter d'une cotisation annuelle de 2.000 francs CFA, un apport pour faciliter sa pérennisation, étant entendu qu'elle était jusque-là exclusivement financée par son initiatrice.

"Diffuser l'amour c'est mon leitmotiv principal avec le partage", a déclaré Danielle Neukom, disant écrire principalement "sur inspiration" dans une optique de partager sa vision axée sur la nécessité de rendre '"le monde plus heureux" par plus d'entraide et de solidarité.

Mme Neukom, pour ce faire, ne se prive d'aucune ouverture, comme celle que peut apporter la musique par exemple, qu'elle pratique en s'inspirant de diverses sonorités emblématiques de sa tendance à l'ouverture et au métissage.

Après deux premiers albums, "Cris du cœur" (13 chansons, mai 2005) et "Allo la terre" (15 titres, juin 2007), elle va publier en avril prochain un troisième album intitulé "Sur le chemin".