Sénégal: Lisbonne à la conquête de la CEDEAO à partir de Dakar

"Notre lecture de l'avenir, c'est que nous sommes indissociablement liés à l'Afrique", compte tenu des liens historiques du Portugal avec ce continent, à travers l'histoire coloniale et celle de la navigation via l'Atlantique notamment, a déclaré Jorge Costa Oliveira.

"Il y a deux où trois domaines où l'on peut jouer un rôle plus actif", a indiqué M. Oliveira, citant les réseaux ferroviaires, les énergies renouvelables, l'assainissement et les technologies de l'information.

"Aujourd'hui, je crois que les conditions sont réunies pour que les entreprises portugaises viennent de plus en plus chercher des opportunités ici" au Sénégal, avec l'ambition de jouer "un rôle plus actif" dans l'espace CEDEAO, beaucoup de ces sociétés pouvant se prévaloir d'une "bonne expérience" ailleurs sur le continent africain.

