Zambie: Sacre, CAN 2025 - la Zambie vise haut à la CAN des moins de 20 ans

Lusaka (Zambie) — La Zambie, pays hôte de l'édition 2017 de la CAN des moins de 20 ans, s'est fixée plusieurs objectifs parmi lesquels le sacre continental, le renforcement de sa sélection locale et une éventuelle candidature à la CAN seniors en 2025, ont confié les responsables du football zambien.

Sacrés champions de la zone COSAFA (zone australe de la CAF) en 2016, les Juniors zambiens avaient établi un camp d'entraînement de deux semaines en Espagne pour être dans les meilleures conditions de performance.

La Zambie démarre la phase finale de la CAN des moins de 20 ans ce dimanche contre la Guinée.

Le président de la Fédération zambienne de football, Andrew Kamanga, dans un entretien publié dans le quotidien local, Daily Mail, veut voir les jeunes de son pays triompher au soir du 12 mars à Lusaka.

"C'est un très bon groupe, mais il faut aller

étape par étape", a prévenu l'entraîneur zambien, Chamberlin Beston. Il estime que la Zambie doit, au préalable, réussir son entrée en matière, ce dimanche, contre la Guinée.

"Ce sera un match difficile face à une grande équipe, mais notre objectif est de faire plaisir au nombreux public qui va faire le déplacement", a-t-il dit.

Se projetant dans le futur proche, le conseiller technique Wedson Nyirende s'attend à une belle issue pour ce groupe sacré en décembre dernier champions de la COSAFA.

"La majeure partie de cet effectif sera présent dans l'équipe locale devant prendre part aux éliminatoires du CHAN 2018", a avisé le technicien zambien pour

booster davantage ses troupes.

La Zambie sera opposée au Swaziland pour le deuxième tour des éliminatoires du

CHAN qui est prévu au Kénya.

L'autre grand objectif de la FAZ est de réussir l'organisation de la CAN des moins de 20 ans pour postuler parmi les pays candidats à la tenue de la CAN seniors en 2025.

Et dans cette optique, des mesures ont été prises pour assurer le spectacle sur les pelouses et dans les tribunes.

De l'avis des journalistes présents à la première conférence de presse de la CAN des moins de 20 ans, le stade national fera le plein pour ce match d'ouverture et la rencontre Zambie-Guinée se jouera

à guichets fermés.

Sur les pelouses, des travaux ont été effectués pour assurer un bon drainage pouvant préserver les pelouses de Lusaka (Heroes National stadium) et de Ndola (Levy Mwanawasa) dans cette période de fortes pluies.

La CAN des moins de 20 ans (26 février au 12 mars) a lieu pendant la grande saison de pluies en Zambie et rien ne doit contrarier les joueurs, aussi bien sur les terrains d'entraînement que sur ceux des compétitions, a prévenu le président de la FAZ.

"Nous devons présenter des infrastructures très praticables", a affirmé le président de la Fédération zambienne de football, soulignant que l'objectif est de

présenter une candidature pour la CAN des seniors en 2025.

Le président Kamanga a lancé un appel au public pour qu'il soit présent aux stades, même quand les Chipolopolos juniors ne sont pas de la partie.

Les éditions des CAN 2019, 2021 et 2013 ont été respectivement attribuées au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée.