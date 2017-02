Sénégal: La CAN des moins de 20 ans, un incubateur pour futures stars

Lusaka (Zambie) — Les phases finales de CAN des moins de 20 ans sont devenues des plateaux de choix pour les jeunes footballeurs qui profitent de cette compétition pour se révéler et lancer définitivement leur carrière, surtout à l'international.

Le Sénégal a participé à sa première phase finale de CAN junior, appelée Championnat d'Afrique junior en 1993 avec la génération des Tony Sylva (AS Monaco, Lille et Besiktas en Turquie) et Amdy Faye (AS Monaco, Auxerre et Portsmouth en Angleterre), en Ile Maurice.

S'ils ont été éliminés dès le premier tour, ces deux joueurs, en plus de leur carrière professionnelle bien remplie, ont fait partie des années plus tard de l'équipe nationale A, finaliste de la CAN, en 2002, et quart de finaliste de la Coupe du monde de la même année.

En 1995, c'était avec les Khadim Faye, ancien gardien du Jaraaf et de l'équipe nationale et qui a passé plusieurs années au Portugal et surtout Salif Diao (AS Monaco, Sedan, Liverpool), qui faisait partie des cadres de 2002.

On attend de voir ce que donnera pour l'équipe nationale les finalistes de l'édition 2015 à Dakar avec les Sidy Sarr et Moussa Wagué (Belgique) qui, en attendant la sélection A, ont déjà débuté une carrière professionnelle à l'international.

Sur le plan continental, selon le site officiel de la CAF, de grands noms ont commencé à briller lors de ces tournois juniors, à l'instar des Ghanéens Samuel Kuffour (Bayern), Michael Essien et André Ayew (West Ham), des Camerounais Rigobert Song et Marc Vivien Foé (en 1993).

Figurent aussi dans ce lot, l'Ivoirien Yaya Touré (actuel Manchester City), les Nigérians Taye Taiwo (ancien de l'OM), Ibrahim Babanginda, les Egyptiens Mohamed Salah (AS Roma), Mahmoud Hassan (Trézéguet) finalistes de la CAN 2017 et les Burkinabés Alain Traoré, Bakary Koné et Charles Kaboré, demi-finalistes au Gabon.

La CAN 2017 des moins de 20 ans, qui va débuter ce dimanche à Lusaka (Zambie), charriera aussi son lot de futures stars du football africain, voire mondial des années à venir, et les Mamadou Diarra, Ibrahima Ndiaye, Aliou Badji Krépin Diatta et autres Ousseynou Cavin Diagne sont attendus au tournant.

Placés en tête de file en tant que finalistes de l'édition, les Juniors sénégalais sont très attendus dans cette compétition, qu'ils débuteront ce lundi contre le Soudan qui a éliminé le Nigeria qui avait privé le Sénégal de la couronne continentale à Dakar, deux ans plus tôt.

En conférence de presse, ce samedi, le capitaine de l'équipe d'Egypte junior, Omar Radwan, rêve de marcher sur les traces ce ces glorieux aînés, notamment Mohamed Salah de l'AS Roma (Italie).

Au contraire du leader technique des Pharaons finalistes de la CAN 2017, son cadet veut lui briller en Premier league anglaise et en ligue européenne des champions.