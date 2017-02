Sénégal: "Le manque d'investissements privés, un gros problème du cinéma africain" (journaliste)

"C'est beaucoup la chair et le sang des cinéastes qui mettent des années à faire des films avec ou sans aide internationales", a soutenu l'ancienne initiatrice et présentatrice de l'émission "Cinémas d'aujourd'hui, cinémas sans frontières", sur RFI.

"Pourtant, c'est une des plus grosses industries au monde. Même aux Etats-Unis, c'est la première industrie avant les armements. Mais, c'est une industrie à risque et elle ne rapporte pas tout de suite", a expliqué Catherine Ruelle, également critique de cinéma.

"Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel", est le thème de cette 25éme édition, dont la cérémonie d'ouverture est prévue le même jour au stade municipal de Ouagadougou, en présence du chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, et de la méga star ivoirienne, Alpha Blondy, dont le pays est l'invité d'honneur du FESPACO 2017.

