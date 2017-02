Sénégal: Enquête sur l'accès à l'eau et à l'assainissement - L'Ansd et le Pepam nouent un partenariat

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) et le Programme eau potable et assainissement du millénaire (Pepam) ont paraphé, hier, une convention de partenariat. Celle-ci vise à réaliser une enquête spécifique pour établir une situation de référence dans ce domaine.

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers le Programme eau potable et assainissement du millénaire (Pepam), va s'appuyer sur l'expertise de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ands) pour réaliser une enquête sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Les Objectifs de développement durable (Odd) visant à éradiquer la pauvreté d'ici à 2030, intègrent un objectif spécifique pour l'eau et l'assainissement. Dans un document de l'Ansd remis à la presse, il est rappelé que le Plan Sénégal émergent vise, d'ici à 2035, une amélioration significative des conditions de vie des populations et une lutte soutenue contre les inégalités sociales. Pour établir une situation de référence, le ministère de l'Hydraulique, à travers le Pepam, a décidé de s'appuyer sur l'expertise de l'Ansd pour la réalisation d'une enquête spécifique. L'objectif de cette enquête consiste à collecter des informations auprès des ménages dans les 14 régions du Sénégal pour établir une situation de référence dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. L'enquête durera cinq mois. Les deux entités ont signé, hier, une convention de partenariat.

Ce partenariat est une grande opportunité pour l'Ansd qui va conduire cette première grande enquête sur l'eau et l'assainissement sur l'ensemble du pays », a déclaré Aboubacar Sédikh Bèye, directeur général de l'Ansd. « Nous allons faire un travail d'enquête pour avoir la situation de référence. C'est important de savoir où en est le Sénégal », a expliqué le directeur général de l'Ansd. Selon M. Bèye, ce partenariat entre dans le travail de renseignement sur les Odd. Soutenant que l'eau est source de vie, il souligne que sa maîtrise et sa gestion durable sont importantes. D'où l'importance, selon Aboubacar Sédikh Bèye, de disposer d'indicateurs fiables dans le secteur de l'eau et de l'assainissement afin d'aider à la prise de décision.

Le coordonnateur du Pepam dit avoir remarqué un réel engagement de l'Ansd pour établir ce partenariat. Rappelant que le Sénégal fait partie des 147 pays à avoir atteint l'objectif pour l'accès à l'eau potable, Amadou Diallo indique que le gouvernement compte aller plus loin en visant l'accès universel. Il a précisé que le ministère de l'Hydraulique s'est engagé dans un processus de définition de son agenda qu'il faut bien renseigner et l'Ansd est mieux indiquée. « C'est avec un grand espoir que nous comptons sur l'Ansd pour que cette enquête soit effectuée dans les délais », a déclaré M. Diallo.