Sénégal: De la parole économique à l'économie de la parole

La parole est acte en puissance et provient de l'esprit qui, lui, est énergie et donc, en perpétuel mouvement. La sacralité de la parole est consubstantielle à son origine divine. Dieu, dans son Unicité et sa Majesté, nous a dotés de cet instrument, afin que nous répandions la bénédiction autour de nous, dans notre environnement immédiat.

A l'origine, dans les secrets du Grand Être, l'amour constitue la sève nourricière de la parole. Dans nos vécus quotidiens, l'amour doit propulser notre mot à l'égard de nos semblables. La parole est au début et à la fin de toute vie humaine. Lorsque le nouveau-né arrive au monde, il émet des cris ; expressions gutturales qui constituent sa première forme de communication avec ceux qui l'accueillent en ce moment précis dans ce monde. Avant de pousser son dernier soupir, le dernier acte du mourant est de prononcer ses derniers mots, ses dernières volontés, à son entourage d'adieux.

Nous pouvons vérifier que la parole instructive est capable de sauver des vies comme elle peut également en tuer ! Elle devient pernicieuse dans bien des situations. C'est pourquoi les trois religions révélées insistent sur la noblesse et le caractère sacré de la parole. N'en usons pas avec désinvolture et insouciance. Pesons et soupesons-en la nature des conséquences qui en découlent inévitablement. La licéité d'une parole s'apprécie à l'aune de sa vérification et de sa confirmation par les faits qu'elle aura induits. La parole reste une arme redoutable que l'humanité détient entre ses mains ou, si l'on préfère, au sortir de sa bouche et qu'elle peut, en toute responsabilité, diriger vers le bien comme vers le mal.

La volonté divine étant neutre envers l'esprit, celui-ci peut l'employer dans l'édification de la vérité comme pour créer les conditions de l'éclosion du mal. Telle est la sublime et grande responsabilité qui fut conférée à l'esprit humain qui en use cependant avec légèreté.

A travers nos communications sociales, économiques comme politiques, nous influençons les événements à venir par le propos. Que l'homme garde pure le foyer de ses pensées où prend forme la quintessence de ses actes futurs. Ainsi, l'intention sera conforme à l'action. L'engagement pris en toute connaissance de cause ne doit souffrir d'aucune feinte à l'épreuve des faits. De nos jours, force est de constater que beaucoup d'entre les hommes et les femmes ne respectent guère la parole donnée dans le sérieux de nos relations socio-économiques, entraînant ainsi déceptions et désespoirs.

Par cette manière de faire, nous bloquons, de façon insidieuse et hypocrite, la chaîne économique au détriment des différents acteurs qui constituent les maillons de cette chaîne productrice de nobles valeurs et de bienfaits.

Dieu Lui-même, dans son Impersonnalité et son Éternité, nous légua la force de la parole à travers l'injonction divine à l'origine de la création et hors de portée de l'entendement de l'humain spirituel : « Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire :

'Kun faya Kun', « Sois », et c'est ! » (Sourate Yâ-Sîn, verset 82).

Dans la sphère divine, volonté et acte ne font qu'un. Il y a une symbiose diluée entre l'intention-parole et l'acte qui suit en tant que fidèle corollaire. Cette intention se transforme et devient ipso-facto activité palpable indiciblement conforme à son générateur et d'une fidélité absolue. L'intention génère une activité tangible et concrète dès qu'elle est conçue. Voici ainsi décrit le modèle divin qui devait et doit rester le référent universel pour l'humanité.

Sur notre terre, dans cette matière dense, la parole est intrinsèquement liée à l'espace et au temps. Il existe, dans tous les cas de figure, un décalage entre la décision formulée en amont et sa mise en exécution. Si le mot est principe, l'acte qu'il induit doit le corroborer, l'épouser et le confirmer dans le fond comme dans la forme. Lorsque deux acteurs s'engagent par le propos dans la réalisation d'un projet économique, par exemple, ils doivent, sans distraire, respecter cette convention commune convenue d'un commun accord. De ces processus commerciaux dépendent directement ou indirectement la continuité des activités de tributaires qui pourraient bénéficier de la bonne réalisation du projet engagé par ces deux promoteurs de richesses. Les maillons de la chaîne économique ne doivent point être interrompus. Beaucoup tirent effectivement profit de l'exécution de chaque étape composant cette échelle de valeurs. Voilà que nous avons souvent des difficultés dans le respect des délais engagés, dans les paiements des dettes contractées, de salaires attendus après de durs labeurs, dans les processus de recouvrement où l'homme révèle souvent, malencontreusement, sa mauvaise foi lorsque les conditions économiques ou financières sont pourtant réunies.

Voilà que les conséquences sont multiples et parfois dramatiques aussi bien du point de vue psychologique qu'économique pour les bénéficiaires potentiels ou légitimes. A faibles capacités financières, de petites entreprises sont mises à genoux pour n'avoir pas pu entrer dans leurs fonds dans les délais idoines et disposer d'une trésorerie suffisante pour honorer des charges ou mener correctement leurs activités de tous les jours. Le non-respect de la parole économique est passé par là.

L'appât du gain facile et l'égoïsme nous poussent assez souvent à ne penser et à ne défendre en secret, dans notre for-intérieur, que nos intérêts crypto personnels au détriment de l'intérêt de la communauté ô combien important ! Dans le temps où la communauté progresse, même les brebis galeuses en son sein sont emportées dans cette évolution. A contrario, une seule personne, aussi forte et riche soit-elle, ne peut tirer la communauté vers l'avant lorsque cette dernière est endormie ou récalcitrante.

J'affirme : quand l'argent est roi, l'égoïsme fait loi !

Ne négligeons point notre parole. La parole donnée est énergie créatrice, une force extraordinaire en mouvement capable d'influer sur la marche du monde et elle y parvient toujours, chers amis ; dans le bon sens comme dans le mauvais ! Cette redoutable parole agit dans certains ménages comme atome de division et comme arme de chantages multiformes. Elle y crée et entretient ailleurs davantage d'amour, de bien-être et de sérénité propice à l'épanouissement des époux et des enfants. Dans les enterprises, elle détient une force d'impression inéluctable dans la marche des affaires. En politique, elle peut promouvoir l'ascension des peuples vers de meilleures stations de vie et ainsi créer les conditions d'un développement durable ou, de manière calamiteuse, faire sombrer dans des eaux boueuses toutes les velléités d'émergence d'une nation entière.

Je propose : si tu ne la dis pas bien, économise ta parole ! Tu ne feras de tort ni à toi ni à autrui. Si tu ne la sens pas correctement, tais-toi. Sinon par ta prolixité indue, tu deviens hypocrite et donc, perturbateur de l'équilibre social. Lorsque nous sommes dans le doute, économisons notre mot et écoutons attentivement les bruissements inspirateurs du monde qui nous entoure. Écoutons le sage. Apprenons d'abord et communiquons après, avec discernement et parcimonie. En somme, optons pour le plus simple des dires. Notre voix intérieure (l'intuition spirituelle) ne cesse de nous parler, de nous avertir, de même nous tancer parfois ! comble de malheurs, l'homme, calculateur circonstanciel, ne l'écoute guère. Quelles tentations sataniques en œuvre !

La valeur de la parole constitue un legs sacré à nos enfants et aux générations futures qui suivent nos traces et héritent de nos comportements en tous lieux et en tous sens ! Économisons notre propos si nous ne pouvons respecter nos engagements et disons ce qui est possible dans le monde du réalisable. Passons à l'essentiel sans fioritures. Comme le dit si bien l'adage : parlons peu et bien. Celui qui parle peu a néanmoins et toujours le devoir de respecter sa parole en toutes circonstances. Ceci est valable pour chaque être humain. La promesse engage inéluctablement celui qui la dit, qui la donne. La parole engage spirituellement son auteur. Elle est source de péché et de malédiction comme elle peut procurer bénédiction et ascension.

L'humilité et la droiture sont devenues des vertus rares dans nos sociétés modernes, rongées par la prévarication et les intérêts égoïstes de groupes socio-économiques. Lorsque l'insulte, la diffamation, le chantage et les menaces perverses deviennent les maître-mots dans les comportements sociaux et politiques, tous nos acquis culturels et nos valeurs ancestrales volent en éclats. Ces acquis, capitalisés par nos aïeuls depuis des siècles, vont à vau-l'eau, tombent en désuétudes. Une déliquescence regrettable au grand dam de nos précepteurs, nos héritiers et des futures générations.