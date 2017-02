interview

Députée à l'Assemblée nationale et coordonnatrice de la coalition, « Macky 2012 », Mously Diakhaté estime que la mouvance présidentielle doit tout faire pour remporter les élections législatives. Selon elle, il y a va de la stabilité du pays.

Vous venez d'être reconduite à la tête de la coalition, « Macky 2012 ». Quelle est votre nouvelle feuille de route ?

La conférence des leaders m'avait mandatée afin que je puisse réunir toutes les femmes de la coalition. Depuis le 16 juillet 2015, j'ai été portée à la tête des femmes de la coalition « Macky 2012 ». Depuis cette date, nous avons mené beaucoup d'activités. C'est visiblement grâce à ces résultats que j'ai été reconduite. 99 % des femmes ont opté pour la consolidation des acquis. Nous allons nous réunir le 26 février prochain pour mettre en place un plan d'actions. Nous allons démarrer un cycle d'activités. Notre première sortie sera consacrée à la prison de Thiès le 8 mars. Nous célébrerons le 8 mars, avec les femmes de la prison de Thiès. Nous n'avons jamais arrêté de mener des activités. Nous sommes, tous les jours, sur les terrains et mobilisons les femmes pour une inscription massive sur les listes électorales. L'urgence, aujourd'hui, est la sensibilisation pour pousser le maximum de Sénégalais à s'inscrire sur les listes électorales. Après avoir réussi une inscription massive des militants, nous allons nous concentrer sur les élections législatives pour participer à donner une majorité confortable au président de la République à l'Assemblée nationale. Nous avons vécu la 12ème législature. Maintenant, nous avons compris que le niveau de notre démocratie ne nous permet pas d'avoir une cohabitation à l'Assemblée nationale. Si le président de la République n'avait pas une majorité à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas stabilité dans le pays. Le Sénégal a besoin d'une stabilité. Notre rôle est de travailler pour avoir une majorité.

Pourquoi liez-vous la majorité à l'Assemblée à la stabilité du pays ?

Je faisais partie de ceux qui pensaient que le président de la République n'a pas besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, s'il est là pour travailler au profit des populations, mais ce que nous avons vécu dans la 12ème législature m'a poussé à revoir ma position. Le président ne peut pas gouverner convenablement sans avoir une majorité à l'Assemblée nationale. S'il perd la majorité, la stabilité du pays va prendre un coup dur. L'opposition a essayé, dans cette législature, de destituer le Premier ministre. Cela montre qu'il faut que le président ait une majorité.

Que faut-il faire pour permettre au président d'avoir une majorité ?

Nous devons d'abord sensibiliser les militants pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Nous devons aussi démontrer, devant les citoyens, pourquoi ils doivent voter pour le camp présidentiel.

Pourquoi doivent-ils voter pour Macky Sall ?

Donner une majorité à l'Assemblée nationale au président de la République va lui permettre de gouverner tranquillement. Si le président n'a pas une majorité, le Premier ministre ne sortira pas de son camp. Il sera du camp de l'opposition. Même si le Premier ministre est issu du camp présidentiel, l'opposition pourra le destituer à tout moment.

Les Lois seront bloquées. L'opposition pourrait aller jusqu'à bloquer le budget du pays. Elle a montré des signes qui nous poussent à croire qu'elle est capable de bloquer le budget du président si elle contrôle l'Assemblée nationale. L'opposition est allée jusqu'à porter des brassards rouges à l'Assemblée nationale.

Sous quelle bannière Macky Sall et ses alliés doivent aller aux législatives ?

La mouvance a un cadre qui existe depuis 2012. « Bennoo Bokk Yaakaar » est là depuis 5 ans. C'est la première fois qu'on voit une aussi grande coalition garder son unité pendant 5 ans au Sénégal. « Bennoo Bokk Yaakaar » est la coalition des coalitions. C'est pourquoi, « Macky 2012 » doit se mobiliser, redynamiser ses jeunes et ses femmes. C'est la coalition du président. « Bennoo Siggil Sénégal » est en train de mobiliser ses militants. De même que « Bennoo ak Tanor ». « Macky 2012 » doit donc être debout, parce que c'est la coalition du président de la République. « Bennoo Bokk Yaakaar » existe depuis 2012. Les leaders ont montré fidélité et loyauté au président. C'est pourquoi, la mouvance doit partir aux législatives sous la bannière de Bby.

Qu'est-ce qui doit être mis en avant lors des investitures ?

Le président sait ce qu'il doit faire. Ce qui est important, est qu'il ne doit pas oublier ce qui lui appartient. C'est la coalition, « Macky 2012 » qui l'avait accompagné en 2012, il doit prendre en compte cette coalition. L'Alliance pour la République est la colonne vertébrale de la coalition, « Macky 2012 ». Macky Sall est le leader des leaders. Il doit porter une attention particulière à « Macky 2012 ». Macky Sall doit rassembler toute la coalition, Bby, mais il doit être vigilant.

Que pensez-vous des querelles de leadership notées dans la mouvance, notamment à l'Apr ?

Je ne veux pas me prononcer sur des problèmes internes à l'Apr, mais je dois souligner que les querelles et la violence n'aident pas le président de la République. Quand on combat un responsable jusqu'à le pousser à quitter le parti, tu le perds et perds en même temps ceux qui l'accompagnent.

L'heure n'est pas aux querelles. Nous devons élargir les bases de la coalition de la majorité. Il nous faut consolider et élargir la coalition. Le président de la République a besoin de voir le maximum de citoyens à ses côtés. Notre force est l'unité derrière le président.

Est-ce que le bilan peut l'aider ?

Bien sûr. Le bilan est positif. Il peut être d'un grand apport dans la campagne pour convaincre les citoyens. Le président est un visionnaire qui prend en compte tous les paramètres avant de lancer des chantiers. Le Pudc est une illustration éloquente. Dans les zones rurales, le Pudc a fait beaucoup de réalisations. En 2016, j'ai fait 11 régions sur les 14 que compte le pays. Les résultats du président sont visibles partout. Nous avons un bilan positif. Sur le plan international, le président a eu beaucoup d'acquis. Nous le félicitons pour la conduite qu'il a adoptée lors des évènements en Gambie. Nous le félicitons encore pour la crédibilité qu'il a donnée au Sénégal en Afrique. Le président avait réussi une médiation au Burkina Faso. Le succès qu'il a eu en Gambie renforce son leadership dans la sous-région.

Quelle lecture faites-vous de la convocation du maire de Dakar à la Dic ?

Quand on gère des deniers publics, il faut s'attendre à rendre compte à tout moment. On doit tout faire pour être irréprochable. Un responsable ne peut pas gérer des deniers publics et refuser d'être contrôlé. Le maire de Dakar est juste auditionné. Il doit juste s'expliquer. Si ses explications sont plausibles, il ne sera pas inquiété. La stratégie de victimisation doit donc disparaître. Ce n'est pas un acharnement. L'Etat à d'autres préoccupations. Le gouvernement n'a pas le temps de s'acharner sur le maire de Dakar. Il faut positiver les choses. Khalifa ne dérange personne. Le Ps ne se limite pas à trois personnes. Le Ps existe avant 1960. C'est le parti le mieux organisé dans ce pays. Il est présent partout. Que les gens arrêtent de tromper l'opinion. Les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Ils savent que le président a d'autres préoccupations. Ce qui a été fait avec Khalifa peut être fait à l'endroit d'autres personnes qui gèrent des deniers publics.