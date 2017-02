Cote d'Ivoire: Décès de Laurent Pokou - Les hommages de la Nation à son fils prodige

L'émotion était à son comble hier à la levée de corps de Laurent Pokou à Ivosep.

Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire Kablan Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du ministre des Sports et des Loisirs Amichia François. Les présidents Sidy Diallo et Sory Diabaté étaient également présents. Tout le mouvement sportif ivoirien a pris part à cette cérémonie. Intervenant, le ministre Amichia François n'a pas tari d'éloge à l'endroit de Laurent Pokou. De lui, le ministre des Sports et des Loisirs dira qu'il a été la fierté de tout un peuple. Il a loué les qualités professionnelles et humaines de l'illustre disparu.

Sa mort, a-t-il souligné, est une perte non seulement pour sa famille mais aussi pour le mouvement sportif. Il a rappelé le parcours exceptionnel de l'homme d'Asmara en tant que grand footballeur. « Avec la mort de Laurent Pokou, le mouvement sportif perd un illustre et talentueux athlète. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils qui a contribué au rayonnement de son prestige », a fait observer Amichia François. Il a ensuite fait savoir que sa disparition laisse un vide dans les rangs de la FIF et du monde du sport. Monseigneur Marie-Daniel Dadié a, dans sa prédication, loué les qualités humaines de l'Empereur baoulé. Il a expliqué que Laurent Pokou était caractérisé par son humilité.

Pour lui, le défunt était un modèle. L'homme de Dieu a exhorté les jeunes à être des modèles comme lui. Le jeudi soir, la FIF a rendu un hommage appuyé au grand attaquant qu'était Laurent Pokou. Sory Diabaté, vice-président de la fédération, n'a pas tari d'éloge à l'endroit du disparu. Il a expliqué qu'il avait un grand amour pour son pays. Cet amour, dira-t-il, il le traduisait sur le terrain à chacune de ses prestations. Moh Emmanuel, ancien athlète, a abondé dans le même sens. Il a longuement rendu hommage à l'ancienne gloire. Tout comme Sory Diabaté, il s'est félicité de l'amour que l'illustre disparu avait pour son pays. Après la levée du corps, le cortège funèbre s'est ébranlé en direction de Tiassalé. L'homme d'Asmara sera inhumé aujourd'hui samedi dans cette localité.