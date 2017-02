I ls ont tous répondu présents : la Première dame Dominique Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les présidents et pré- sidentes d'institution, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les leaders religieux et coutumiers, les maires, les femmes, les jeunes, les commerçants, les transporteurs et les membres de la société civile. Tous se sont engagés à s'approprier l'opération « Grand ménage ».

Cette opération de salubrité instaurée par le gouvernement chaque premier samedi du mois et dont la cérémonie d'hier à la salle Lougah François du palais Bernard Dadié marquait le lancement. Cela, à travers un engagement national. Marraine de la cérémonie, la Première dame a félicité sa « sœur » Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable « pour l'efficacité de son travail sur le terrain ». La question de l'insalubrité dans « nos villes et communes », a-t-elle déclaré est préoccupante. « Cette situation nous interpelle individuellement et collectivement car les conséquences de l'insalubrité sur notre environnement sont nombreuses.

De même, le désordre urbain et les nuisances de toutes sortes peuvent également être dommageables pour la santé de nos populations », a-t-elle interpellé. Non sans se féliciter de l'adhésion de toutes les populations à l'opération « Grand ménage ». « Chaque Ivoirien, à son niveau, a le devoir de faire de sa maison, son quartier, sa commune, un espace où il fait bon vivre. C'est notre engagement à tous, qui permettra de laisser aux futures générations, un héritage dont ils pourront être fiers », a-t-elle sensibilisé.

Le chef du gouvernement ne dira pas autre chose. Révélant que, selon l'OMS, 25% de la charge de morbidité dans le monde est imputable à l'insalubrité dont les déchets ménagers, Amadou Gon Coulibaly a insisté sur la volonté du gouvernement à lutter contre cet état de fait. L'instauration de la Semaine nationale de la propreté et l'opération Grand ménage, a-t-il indiqué, en sont la preuve. Et le gouvernement, a poursuivi le Premier ministre, va plus loin dans sa politique de financement de la salubrité. Ainsi, en 2017, 16,5 milliards FCFA seront consacrés aux opérations de ramassage des ordures.

Tout cela, pour rassurer les investisseurs et les touristes, a-t-il souligné. « La salubrité et l'hygiène environnementale sont des indicateurs de sécurité pour les investisseurs et les tourismes. Il nous faut éviter de jeter les ordures dans la rue car la rue n'est pas une poubelle. Appréhendons la salubrité comme un bien cher au même titre que l'eau et l'électricité. Aucune commune ne doit rester en marge de cette opération », a-t-il lancé. Quant à la ministre Anne Désirée Ouloto, elle s'est dite satisfaite de la mobilisation exceptionnelle de toutes les couches de la population et des autorités. Toute chose qui, dira-t-elle, lui donne envie d'exécuter des pas danse. « Avec cette mobilisation, je sais que je ne serai pas seule. L'insalubrité dans notre pays, quelle angoisse. Les entrées et sorties de nos villes sont sales.

Nos mauvais gestes et comportements mettent en danger notre environnement. Quel avenir pour les enfants qui jouent et grandissent dans les ordures ?», s'est-elle interrogée. Pour « Maman bulldozer », la résolution de ce problème nécessite un engagement collectif. Le gouvernement, a-t-elle rassuré, fera sa part, avec la construction de deux centres d'enfouissement technique dans le district d'Abidjan cette année, de trois centres de groupage, dont deux sont déjà disponibles et la mise en place d'une politique de tri sélectif des déchets pour leur valorisation. Il appartient donc à la population de changer de comportement, d'avoir des gestes de civisme. Ce samedi 04 mars, chacun citoyen, a-t-elle lancé, doit sortir pour balayer et désherber devant sa maison.