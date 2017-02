Cote d'Ivoire: Energie et gaz - Le DG d' Engie reçu par Ouattara

Remercier le chef de l'Etat ivoirien et réaffirmer l'excellence des relations entre Accra et Abidjan. C'est le… Plus »

Pour ce qui est du gaz, dans le cadre du projet de terminal que la Côte d'Ivoire a décidé de lancer, l'hôte du Chef de l'Etat a confié qu'ENGIE pourrait aider le pays à trouver le plus d'usage intelligent possible de cette énergie. En effet, a-t-elle fait savoir, le Groupe ENGIE a également pour vocation d'accompagner les entreprises et villes dans leur façon intelligente de consommer l'énergie ; ceci dans une optique de réduction des coûts de consommation. Isabelle Kocher a qualifié de constructif l'entretien qu'elle a eu avec le locataire de la Présidence de la République. Non sans souligner que son groupe qui est présent en Côte d'Ivoire depuis longtemps, accompagne le pays dans les domaines de la construction de barrages (exemple de l'ingénierie du barrage de Soubré) et du développement des infrastructures énergétiques.

Au terme des échanges, Isabelle Kocher a indiqué que sa société veut aujourd'hui passer à la vitesse supé- rieure en Côte d'Ivoire dans l'exploitation de ses différents métiers dont le point focal est l'énergie. Notamment dans la production d'électricité à partir de gaz, de solaire et de géothermie, avec une forte attention dans les énergies renouvelables. A cet effet, la directrice générale a précisé que son groupe a manifesté son intérêt pour participer à un projet d'énergie solaire de 25 Mégawatts et un autre projet (solaire) de 150 Mégawatts dans la ville de Bouaké. µ

