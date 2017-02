Cote d'Ivoire: Mosquée de la Maca - L'Imam Bredji sera inhumé ce lundi à Abobo

Remercier le chef de l'Etat ivoirien et réaffirmer l'excellence des relations entre Accra et Abidjan. C'est le… Plus »

Mais, les choses se sont compliquées et le Cheick l' a transféré à la Pisam. Et dans la nuit du mercredi à jeudi, son Créateur l' a rappelé », a relaté l'Imam adjoint de la mosquée de Maca, El hadj Ouattara Bacounadii , joint au téléphone. Précisant que l'Imam Brédji Ibrahim laisse dernière lui une communauté carcérale musulmane inconsolable. En tout cas, le Cosim perd un célèbre théologien. Originaire de Lakota dans la région du Loh -Djiboua, cet ancien diplômé de l'Université Islamique du Niger était connu pour son franc -parler. El hadj Bredji Ibrahim est le premier Imam de la mosquée de la Maca.

Le Conseil Supérieur des Imams (Cosim) est en deuil. L'Imam principal de la mosquée de la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (Maca) , El hadj Ibrahim Bredji, n'est plus.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.