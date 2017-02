Cote d'Ivoire: Secteur de l'hôtellerie - Ouattara salue l'implantation d'Azalaï Hôtel Abidjan

Sur le boulevard Valery Giscard d'Estaing, dans la commune de Marcory, se dresse majestueusement un complexe hôtelier de 14 étages: Azalaï hôtel Abidjan.

D'un coût de 24 milliards FCFA, ce joyau architectural de 200 chambres, oeuvre de la société Archi 2000 de l'architecte ivoirien Ibrahima Konaré, a été inauguré ce 24 février par le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Il s'est félicité de ce premier complexe hôtelier de quatre étoiles du groupe Azalaï en Côte d'Ivoire et s'est réjoui de voir de jeunes promoteurs africains réaliser cet ouvrage d'envergure. Qui met l'accent non seulement sur la valorisation de l'art et de la culture ivoirienne mais aussi offre plusieurs opportunités à la population. « Cet hôtel, est une très belle œuvre (... .) Son emplacement à quelques minutes de l'aéroport, du Plateau et de Cocody fait de lui un site stratégique (... ) Cet hôtel sera une belle opportunité pour tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire », a déclaré Ouattara.

Assurant que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens seront reconnaissants. Dans son intervention, le président directeur général du Groupe Azalaï hôtels, Mossadeck Bally, a qualifié cette journée de mémorable, car c'est important d'investir en Côte d'Ivoire, locomotive de l'Uemoa. " Tout entrepreneur visionnaire doit être en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, sous votre leadership, l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 n'est pas un slogan mais une réalité. Le groupe Azalaï Hôtels fait le pari de vous accompagner dans votre vision", s'est engagé Mossadeck Bally. Précisant que l'installation de cet hôtel à Abidjan s'inscrit dans le cadre de l'intégration des peuples et aussi un partenariat sudsud.

En effet, a relevé le Pdg du groupe, c'est une joint-venture entre le groupe ivoirien Sifca et son groupe qui a permis l'érection de ce complexe hôtelier qui offre 200 emplois directs et 500 emplois indirects. Quant au ministre du Tourisme, Siandou Fofana, il a souligné que sous le président Alassane Ouattara, les fondamentaux de l'économie ivoirienne rassurent les investisseurs. "Cet hôtel vient enrichir le rayonnement et le positionnement de notre pays.

Mon département ministériel veut faire de la Côte d'Ivoire, une destination de rêve et faire de l'industrie hôtelière, le 3ème pôle économique de la Côte d'Ivoire", a ajouté Siandou Fofana. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le maire de Marcory, Raoul Aby, a pour sa part, réaffirmé la position stratégique de sa commune qui se veut une plateforme économique et touristique. Il a par ailleurs évoqué les actions à mener par sa commune et celles qui existent déjà pour maintenir le caractère "chic" de Marcory