Gabon: Alain Ba Oumar élu à la tête de la Confédération patronale gabonaise

Le nouveau patron des patrons gabonais , Alain Ba Oumar , a été élu vendredi par ses pairs à la présidence de la Confédération patronale gabonaise (CPG) remportant ainsi le scrutin par 29 voix contre 28, au second tour d'une élection à rebondissements face à Jean Bernard Boumah, président sortant et directeur général exécutif du Groupe Ceca Gadis.

Résolu à présider le précieuse Confédération à travers une campagne de communication active, Alain Ba Oumar, le directeur général d'IG Telecom, a pu finalement bénéficier de la confiance du collège électoral du patronat pour les quatre prochaines années.

M. Boumah s'était porté candidat pour un second mandat, depuis le 9 février 2017. Bien qu'il eut remporté le premier tour de cette élection par 30 voix contre 27, le second tour ne lui a pas été favorable.

Le président de la CPG élu, Alain Ba Oumar, a déclaré au quotidien l'Union que « la recherche de la performance de nos entreprises ne peut s'obtenir que si chacun de nous joue sa partition ».

Quelle est l'influence réelle de la CPG dans la politique économique nationale ?

La Confédération patronale gabonaise (CPG) se donne pour rôle d'inciter les pouvoirs publics à bâtir un environnement économique et social favorable à l'éclosion et au développement des entreprises gabonaises.

La CPG regroupe les entreprises les plus importantes du pays et constitue donc un pan économique très important et notamment en matière d'emplois. La crise économique au Gabon date de 2003. Et lors d'une assemblée Générale la CPG et les opérateurs économiques se sont concertés avec le gouvernement gabonais sur la politique économique intérieure et extérieure qu'il entend conduire, dans le contexte de la crise économique et financière internationale.

Tous les patrons de la CPG se sont tour à tour penchés sur le règlement de la dette intérieure ( et qui touche principalement les créances du secteur des bâtiments et des travaux publics), la révision du Code général des impôts, et une meilleure coopération de la part du gouvernement.

La question de la parafiscalité, censée être réglée après sa suppression de plusieurs lois de finances, fait également partie des priorité des chefs d'entreprises. Il a semblé utile pour la CPG de signer avec le gouvernement le pacte pour le maintien de la croissance et de l'emploi en période de crise pétrolière tout en mettant l'accent sur des « actions urgentes et concertées pour sortir le pays de l'engrenage actuel du «tout pétrole » e. Pour y parvenir, il était utile de stimuler l'entreprenariat privé.

Ainsi, la CPG aura réussi à réduire le poids du pétrole dans le Produit Intérieur Brut (PIB) national, passant de 45% en 2010 à 23% en 2015, rappelle-t-on.