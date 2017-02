Algérie: Ligue 1 Mobilis (21e journée) - L'ES Sétif de nouveau aux commandes

Résultats partiels et classement provisoire du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de jeudi et vendredi, pour le compte de la 21e journée, devant se poursuivre samedi :

Les Crabes restent en effet lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis, avec quatre points de retard sur l'avant-dernier, la JS Kabylie, et sept longueurs de retard sur le premier club non relégable, le DRB Tadjenanet, au moment où le RCR rejoint ce dernier, ex-aequo avec 20 points.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CA Batna et le NA Hussein Dey s'étaient neutralisés (0-0) au stade Seffouhi, également pour le compte de cette 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

La joie de l'USM Bel-Abbès, devenu leader provisoire une heure plus tôt, après sa victoire contre le CS Constantine (1-0), a donc été de courte durée, puisque l'ESS a vite fait de la déloger, après son précieux succès chez le Doyen.

Grâce à cette importante victoire, l'ESS prend seule la tête de la Ligue 1 Mobilis, avec 38 points, suivie de l'USM Bel-Abbès (36 pts) et du MC Alger (34 pts).

