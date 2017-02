Algérie: Football / Ligue 2 Mobilis (22e journée) - Le Paradou, déjà un bon pied en Ligue 1

Le WAB, en revanche, recule dangereusement au classement général, et se retrouve ex-aequo avec le premier club non relégable, le CRB Aïn Fekroun, ayant ramené de son côté un bon résultat nul de chez l'ASM Oran (1-1).

Le club de Kheireddine Zetchi, qui restait sur une défaite à domicile contre le GC Mascara (0-1), s'est bien ressaisi et a réussi à s'imposer chez un concurrent direct pour l'accession, l'US Biskra, grâce à un but précoce, signé Meziani dès la 12e minute de jeu.

Alger — Le Paradou AC a franchi un grand pas vers l'accession après son importante victoire chez l'actuel 3e de la Ligue 2 Mobilis, l'US Biskra, qu'il a battu (1-0) lors de la 22e journée, disputée vendredi et marquée par les faux pas des autres prétendants à la montée en Ligue 1, la JSM Béjaïa et l'USM Blida, qui se sont neutralisés respectivement chez l'AS Khroub et le GC Mascara, sur le même score d'un but partout.

