Congo-Kinshasa: La CENCO confirme la lettre d'Etienne Tshisekedi à Joseph Kabila

La déclaration de l'abbé Nshole confirme celle faite la veille par Pierre Lumbi, président du G7 et membre de la plateforme du Rassemblement. Selon ce dernier, cette lettre, qui présentait le nom du Premier ministre désigné par toutes les composantes du Rassemblement, était à transmettre à qui de droit via la CENCO.

En accord avec le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises, a poursuivi l'abbé Nshole, les évêques ont transmis le document au chef de l'Etat le lundi 20/02/2017. Cependant, «ce dernier a estimé qu'il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter», non pas un nom mais une liste de candidats Premier ministre.

Selon lui, la CENCO a tenu à respecter les conditions posées par les porteurs de la correspondance: «la stricte discrétion, attendre le moment opportun c'est-à-dire si toutes les négociations entre le Rassemblement et la MP n'aboutissent pas et le remise en mains propres au destinataire».

