Togo: Nouvelle alerte à la méningite

Les autorités togolaises et l'OMS ont lancé une riposte coordonnée. 56.000 vaccins ont été commandés. Une mission d'experts de l'Organisation mondiale de la santé est déployée sur zone. Une surveillance étroite est exercée afin de prévenir de nouveaux cas. Les personnels de santé bénéficient d'une formation complémentaire afin de déterminer la nature du mal qui peut atteindre les patients. Enfin des réunions de coordination sont organisées entre le Togo, le Ghana et le Bénin pour circonscrire l'épidémie.

Une épidémie de même nature s'était propagée l'année dernière dans la Kozah, la Binah, Cinkassé et dans les préfectures de Dankpen, Bassar et la Plaine de Mô.

