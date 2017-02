Bien jouer son rôle dans la chaîne de gestion des finances publiques, mieux cerner les défis, anticiper sur les risques et prendre les mesures idoines pour une saine exécution du budget de l'Etat au cours de la gestion 2017.

C'est ce qui sous-tend le séminaire de la Direction générale du Budget et des finances (Dgbf) qui s'est ouvert ce 23 février, à GrandBassam. Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre qui a pour thème « La Direction Générale du Budget et des Finances : bilan et perspectives pour une gestion performante des Finances Publiques », le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé, a évoqué l'importance de ces assises. Surtout que la Dgbf est un maillon essentiel et indispensable dans le système économique et financier ivoirien. Et qui a contribué efficacement à la conclusion d'un nouveau programme économique et financier appuyé par la Facilité élargie de cré- dit et le Mécanisme élargi de crédit. A en croire Cissé, ce séminaire donne l'occasion de faire le point du déroulement de l'année budgétaire 2016 et d'examiner les conditions permettant d'améliorer la qualité de la gestion des finances publiques pour la gestion à venir.

Conscient que la gestion budgétaire n'est pas un exercice aisé, en prime les besoins des populations qui sont de plus en plus pressants et leurs attentes à juste titre élevées, Cissé a appelé à l'ingéniosité et à l'engagement continu dans la conduite des missions aussi délicates que les contraintes liées à l'immensité des besoins dans un contexte de limitation des ressources. Pour lui, ce séminaire qui s'inscrit dans cette vision, doit, dans le contexte de la gestion 2017, s'articule autour de deux éléments principaux. D'abord selon lui, ce thème devrait être analysé en prenant en compte, entre autres, la nécessité de rattacher à chaque unité monétaire inscrite dans le budget, sa contrepartie en termes de besoin satisfait. C'est-à-dire faire de l'effectivité du service fait, notre priorité. Ensuite il s'agira de : renforcer le contrôle, le suivi et la célérité des procédures notamment en ce qui concerne les marchés publics ; mieux encadrer les Etablissements Publics Nationaux à travers les rapports réguliers des contrôleurs budgétaires ; renforcer la mission d'encadrement des autres acteurs par la Direction générale du Budget et des Finances et simplifier le budget pour le rendre plus accessible aux populations.

Toute chose qui contribuerait à une évolution vers le budget citoyen. « Cette année reste celle qui doit marquer la finalisation du nouveau système d'information budgétaire, pour faciliter le basculement vers les budget-programmes. Monsieur le Directeur Général, je vous instruis d'en faire une priorité, sinon, la priorité cette année, en plus bien sûre de la gestion dynamique du budget de l'Etat », a insisté Cissé. Avant de pré- ciser que plus que par le passé, « nous devons à travers l'exécution du budget de l'Etat, répondre avec plus d'abnégation à la demande sociale à travers la mise en œuvre efficace du programme de développement du Gouvernement ». Pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, ce séminaire qui doit prendre fin ce jour, devra conduire à des recommandations pertinentes.