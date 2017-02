Ghana: Audience du chef de l'Etat - Le Ghana et la communauté internationale éducative réitèrent leur soutien à la Côte d'Ivoire

Remercier le chef de l'Etat ivoirien et réaffirmer l'excellence des relations entre Accra et Abidjan. C'est le sens de la visite qu'a effectuée le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale du Ghana au Pré- sident Alassane Ouattara. En effet, Shirley Ayorkor Botchwey a été reçu, hier au Palais de la Présidence au Plateau, par le premier des Ivoiriens. Après plus d'une demie heure d'échange, le chef de la diplomatie ghanéenne a indiqué être venu exprimer au Président Alassane Ouattara, l'infinie gratitude de Nana Akufo - Addo, pour sa présence distinguée à Accra le 7 janvier 2017, en qualité d'invité d'honneur, à l'investiture du nouveau chef d'Etat ghanéen. A en croire Shirley Ayorkor Botchwey, par leur présence à Abidjan, le peuple du Ghana voudrait dire "grand merci" au Président de la République et au peuple ivoirien dans son ensemble, pour cette marque d'amitié et de fraternité. Lesquelles valeurs, dira-t-elle, sont très fortes et ont toujours caractérisé les relations entre les deux pays. Ouattara félicité pour les réformes dans le système éducatif A cet effet, le chef de la délégation ghanéenne a affirmé que son pays se tiendra toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle entreprendra. Evoquant succinctement la question du tracé de la frontière maritime entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale du Ghana a exprimé son optimisme quant à la résolution du différend. Notons qu'outre Shirley Ayorkor Botchwey, la délégation ghanéenne comprenait également Cécilia Dapaah, ministre de l'Aviation et Mustapha Abdul- Hamid, ministre de l'Information. Dans la soirée, le Président de la République a accordé une audience à l'ancien Président de la Tanzanie, Jakaya Kilkwete. Après une heure d'échange, l'hôte d'Alassane Ouattara a noté qu'il était venu, au nom de l'ancien Premierministre britannique, Gordon Brown (Président de la Commission Internationale pour l'Education), présenter le rapport de ladite commission créée il y a un an. Dans ce rapport, indique-t-il, des recommandations ont été faites, notamment l'investissement dans l'éducation afin d'atteindre le développement. « Dans le cas spécifique, il est important que les investissements soient efficients, soutenus et qu'ils fassent preuve d'innovation », a-t-il ajouté. L'émissaire de Gordon Brown a confié également qu'il a été impressionné par les réformes entreprises en Côte d'Ivoire et par le niveau de développement du système depuis la crise dans le pays. Il ne manquera pas de féliciter le Président Ouattara pour ses efforts. « La commission est totalement déterminée à travailler avec la Côte d'Ivoire », a-t-il relevé afin que les réformes que le pays veut entreprendre soient soutenues par la commission. Enfin, Jakaya Kilkwete a signifié que la commission travaillera avec les autorités ivoiriennes pour mobiliser les ressources de la communauté internationale de sorte à soutenir ces efforts.