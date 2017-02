Maroc: Crise de Guergueratt - Le Roi du Maroc interpelle le Secrétaire général de l'ONU

Faut-il rappeler que l'opération «d'assainissement» lancée le 14 août dernier par les forces de sécurité marocaines au niveau de Guerguerat, no man's land devenu un repaire de contrebandiers, de trafiquants, et de nombreux repris de justice, avait provoqué une levée de boucliers à Tindouf.

Vraisemblablement, ce regain de tension entre Rabat et le Polisario inquiète la Mauritanie. Cela est d'autant plus vrai qu'au sujet de cette crise de Guergarate, le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a affirmé, jeudi dernier, sur la chaine France 24, que «les Sahraouis se trouvent dans la région avec leurs forces armées, ce qui peut être dangereux en présence de militaires des deux côtés de la région. Ce qui pourrait mener à des problèmes, ce que nous ne souhaitons pas pour la région», ajoute-t-il.

Rappelant que les responsables marocains ont «déjà signalé à plusieurs reprises ces actes à la Minurso et aux Nations unies» et soulignant que ces actes «prémédités» ont eu lieu un mois avant le retour, fin janvier, du Maroc au sein à l'Union Africaine (UA), «afin de créer la zizanie et tenter, en vain, de torpiller ce processus», le Roi Mohamed VI «a demandé au Secrétaire général de l'ONU de prendre les mesures urgentes et nécessaires afin de mettre un terme à cette situation inadmissible, qui menace sérieusement le cessez-le-feu et met en péril la stabilité régionale».

