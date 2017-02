Mali: Emeutes anti-alcool à Tombouctou

Le mouvement a ensuite débordé dans d'autres quartiers de la ville, provoquant des scènes rappelant la douloureuse période d'occupation jihadiste de 2012, lorsque les occupants d'Aqmi et Ansar Dine interdisaient la consommation d'alcool au même titre que le sport ou la musique. Rien à voir, assure pourtant Abdoulaye Cissé, président du syndicat des commerçants de Tombouctou et membre du Comité de développement du quartier d'Hamabangou : « Cela n'a rien à voir avec le jihadisme, c'est vraiment un problème dû à la consommation d'alcool en sachet. Ils sont allés saccager les lieux parce que les enfants achetaient cet alcool-là ».

Bars et maquis détruits, casiers d'alcool incendiés, lieux de vente saccagés... plusieurs témoins racontent comment des jeunes en colère ont traversé la ville par petits groupes de 20 à 30, plus d'une centaine sur certains lieux, pour détruire les sites de consommation d'alcool.

