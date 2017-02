Ile Maurice: Expulsée à cause de cigarettes - «Notre fille a été piégée par ses camarades»

«On traite ma fille de dealeuse. Ce n'est pas de la drogue qu'on a retrouvé sur elle, mais des feuilles de tabac. Comment croyez-vous qu'une fille de 12 ans pourrait se procurer de telles choses? Elle a été piégée par ses camarades.» C'est ce qu'affirme le père de Ruksaar*. Cette dernière a été renvoyée de son collège et un formulaire de transfert a été remis à ses parents après que des «cigarettes roulées» ont été découvertes en sa possession. L'express est allé à la rencontre de cette famille de Plaine-Verte, vendredi après-midi.

Jeudi après-midi. Le père de Ruksaar, un marin, reçoit un appel téléphonique de la direction du collège que fréquente sa fille. On lui demande de venir sur place en toute urgence. Sa femme, une bonne à tout faire âgée de 49 ans, y est aussi conviée. En s'y rendant, ils apprendront que «de la drogue» aurait été retrouvée sur leur fille qui refait la Form I (Grade VII). Choqués, ils demandent à voir cette «substance illicite».

«C'est moi qui ai ouvert le sac en plastique. Il contenait des cigarettes roulées. En regardant de plus près, j'ai constaté que ce n'était que des feuilles de tabac et non de la drogue», confie le père. Il présente tout de même ses excuses à la rectrice. Malgré cela, on lui remet les papiers de transfert pour sa fille.

Faire appel à l'ADSU

L'adolescente, que nous avons rencontrée à son domicile, nous confie, en présence de ses parents, qu'elle n'a rien à faire avec cet incident. Ce serait quatre anciennes camarades de son collège, qui sont actuellement en Form II (Grade VIII), qui lui auraient fait ce coup. «C'est une amie qui m'a dit qu'elle les a vues mettre ce sac en plastique dans mon sac à dos alors qu'on se rendait au collège. Ce n'est qu'en classe que je l'ai trouvé. Prise de panique, je l'ai caché à l'intérieur de mon uniforme sans même l'avoir ouvert», relate-elle.

Mais un peu plus tard, elle est convoquée au bureau de la directrice, qui lui demande d'apporter son sac à dos. On lui demande de vider son contenu. «Quand on n'a rien trouvé, on m'a dit que je cachais quelque chose sur moi. J'ai alors retiré le sac en plastique de mon uniforme», raconte Ruksaar. Au départ, croyant qu'il s'agissait de drogue, la direction de l'établissement scolaire a fait appel aux officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit. Mais, selon nos recoupements, lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait de feuilles du tabac, les limiers n'ont pas poursuivi l'enquête.

Cependant, ce que le père de Ruksaar ne comprend pas, c'est pourquoi sa fille a été sommée de changer d'école de cette manière. «À la rigueur, on aurait pu lui donner un avertissement. Ce renvoi soudain est douteux.» Raison pour laquelle il a porté plainte au poste de police de Pope Hennessy, jeudi.

Sollicités, le responsable de communication du ministère de l'Éducation et le directeur de la Private Secondary Schools Authority sont restés injoignables.

* Prénom modifié